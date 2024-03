Viedenskí policajti vyšli po voľbách z ruskej ambasády s darčekmi

Viedeň 26. marca (TASR) - Rakúski policajti, ktorí dohliadali na bezpečnosť ruského veľvyslanectva vo Viedni v čase ruských prezidentských volieb, dostali pri odchode od zamestnancov ambasády darčekové tašky. Uviedla to viedenská polícia, informovala o tom agentúra AP.



Podľa služobného zákona prijatie darov od ruskej ambasády (predmety nízkej hodnoty, ako kalendáre a čokolády v papierových taškách) nepredstavovalo pochybenie pre rakúskych štátnych zamestnancov, reagovala viedenská polícia na otázky týkajúce sa tejto záležitosti.



Podľa jej vyhlásenia to však "zanecháva neželaný dojem, ktorý nezodpovedá profesionálnemu prístupu policajtov pri výkone povinností". Polícia dodala, že upozornila svojich zamestnancov a dala im pokyn, aby "v budúcnosti takúto pozornosť, aj keď len nízkej hodnoty, priateľsky, ale rozhodne odmietli".



Prezidentské voľby v Rusku sa tento rok konali od 15. do 17. marca. Ďalšie šesťročné funkčné obdobie si v nich zabezpečil súčasný ruský prezident Vladimir Putin. Ruskí občania žijúci v zahraničí mohli svoj hlas odovzdať na ambasádach a konzulátoch.



Viedenská polícia dohliadala na bezpečnosť ruského veľvyslanectva 17. marca. Policajti boli v kontakte so zamestnancami veľvyslanectva a občas vošli do budovy, priblížila polícia.



Rakúska tlačová agentúra APA napísala, že po odchode posledných voličov z ambasády vyšlo z budovy šesť policajtov a najmenej traja z nich niesli darčekové tašky s ruským štátnym znakom.



Rakúske ministerstvo zahraničných vecí krátko pred ruskými prezidentskými voľbami vyhostilo z krajiny dvoch ruských diplomatov za to, že "podnikali kroky, ktoré sú nezlučiteľné s ich diplomatickým štatútom". Táto formulácia sa zvyčajne týka špionážnej činnosti.