Viedenský dopravný podnik je proti noseniu rúšok aj dezinfekcii

Viedeň 1. apríla (TASR) - Dopravná spoločnosť Wiener Linien (WL), pôsobiaca v rakúskej metropole Viedeň, tvrdí, že nosenie ochranných rúšok či rukavíc a ani dezinfekcia v prostriedkoch verejnej dopravy nie sú potrebné. Informoval o tom v stredu portál OE24.



WL vo všetkých vozidlách vyvesili plagáty s nadpisom "Prečo nie sú rúška, dezinfekčné prostriedky a rukavice potrebné". Spoločnosť sa pritom odvoláva na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré používanie rúšok pre zdravé obyvateľstvo vo všeobecnosti neodporúčajú.



WL na plagáte píšu, že stačí dodržiavať jednometrový odstup a dokonca varujú pred používaním rúšok: "Pozor, (rúška) sťažujú dýchanie a zvyšujú náročnosť fyzickej námahy." Rukavice zase podľa viedenského dopravného podniku spôsobujú, že potením sa póry v pokožke rúk otvárajú, čo vedie k jej poškodeniu. WL konštatujú aj to, že nákaza po dotyku s povrchom vo vozidlách je "veľmi nepravdepodobné", keďže vírus sa prenáša najmä vzduchom v kvapôčkach.



Na margo dezinfekcie spoločnosť uvádza: "Pre nás platí: Pravidelné 20-sekundové umývanie rúk obyčajným mydlom je postačujúce a odporúčajú ho WHO aj ministerstvo zdravotníctva." Dezinfekčné prostriedky podľa WL poškodzujú kožu a prispievajú k zvyšovaniu rezistencie voči baktériám a vírusom. Ich používanie odporúčajú len tam, kde je to absolútne nevyhnutné, napríklad v zdravotníctve.



WL pre O24 potvrdili, že spomínané tvrdenia sú myslené vážne. Spoločnosť poznamenala, že aj tak nemá k dispozícii ochranné rúška - tie by mal podľa nej zabezpečiť štát.