Thunbergová: Hovoria nám, že sa máme vrátiť do škôl

Viedeň 31. mája (TASR) - Približne 10.000 osôb sa zapojilo v piatok v Rakúsku do štrajku školákov za ochranu svetovej klímy, ktorý organizovala viedenská odnož hnutia Piatky za budúcnosť pod vedením 16-ročnej švédskej aktivistky Grety Thunbergovej. Samotná Thunbergová vystúpila na zhromaždení v centre Viedne, kde opäť vyzvala na zmenu prístupu, pokiaľ ide o obmedzovanie škodlivých emisií, informovala tlačová agentúra APA.



"Spoločne zmeníme svet," vyhlásila Thunbergová pred prítomnými deťmi, mládežou a dospelými, ktorí ju privítali hlasným potleskom. Podľa jej slov vyšli do ulíc za ochranu klímy už milióny ľudí na všetkých svetadieloch. Tieto demonštrácie budú pokračovať, hoci v niektorých prípadoch ich účastníci dokonca riskujú vlastnú slobodu, dodala.



Skutočnosť, že sa do štrajkov spomínaného hnutia zapojilo toľko školákov, považuje Thunbergová za "jasné znamenie, že niečo je veľmi zle". Dospelí a činitelia zodpovední za prijímanie rozhodnutí podľa nej štrajkujúcich stále nechcú počúvať.



"Hovoria nám, že sa máme vrátiť do škôl," kritizovala aktivistka postoj tých, ktorí mladým "berú ich budúcnosť". Apelovala preto na dospelých, aby vyjadrili podporu Piatkom za budúcnosť, ktoré majú pokračovať i napriek blížiacim sa letným prázdninám.



Thunbergová upozornila, že "z pohľadu fyziky je stále možné dosiahnuť potrebný jedenapolstupňový cieľ", pričom narážala na expertmi požadované obmedzenie nárastu globálnej teploty. "Nie však, ak budeme ďalej postupovať tak ako doteraz. Musíme radikálne zmeniť náš spôsob života, aby sme zastavili emisie."



Mladá aktivistka vo Viedni zároveň oznámila, že sa chce tiež zúčastniť na klimatických summitoch naplánovaných na september v New Yorku a na december v čilskom Santiagu. Zatiaľ však zvažuje, ako sa na tieto miesta dostane, keďže "nelieta a cez Atlantik nepremávajú vlaky".



Thunbergová sa zúčastnila tento týždeň vo Viedni aj na klimatickej konferencii s názvom R20 Austrian World Summit, kde vystúpila spoločne s bývalým guvernérom amerického štátu Kalifornia a známym hercom s rakúskymi koreňmi Arnoldom Schwarzeneggerom.