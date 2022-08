Viedenský súd zrušil trest bývalému vicekancelárovi v korupčnej kauze

Viedeň 30. augusta (TASR) - Viedenský súd v utorok zrušil vlaňajší verdikt súdu nižšej inštancie týkajúci sa korupčnej kauzy voči bývalému rakúskemu vicekancelárovi Heinzovi-Christianovi Strachemu. Ten bol odsúdený na 15-mesačný podmienečný trest odňatia slobody v súvislosti so zmenou zákonnej normy v prospech majiteľa súkromnej nemocnice. Zmenu zákona zabezpečil výmenou za finančné dary pre krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ), ktorej bol v tom čase predsedom. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AP.



Hovorca vyššieho krajinského súdu v rakúskej metropole zdôvodnil, že predošlý proces v dostatočnej miere nebral do úvahy Stracheho četové správy, ktoré by mu boli mohli potenciálne zaistiť oslobodzujúci verdikt. Dôvody týkajúce sa prvotného rozhodnutia boli podľa utorkového vyhlásenia súdu protirečivé a nezrozumiteľné.



Táto kauza sa týkala darov pre stranu FPÖ v rokoch 2016 a 2017, ktorej v tom čase šéfoval Strache. Strache čelil obvineniam, že po tom, čo sa stal vicekancelárom vo vláde Sebastiana Kurza, dopomohol k zmene zákona v prospech prevádzkovateľa viedenskej nemocnice, s ktorým bol v priateľskom vzťahu.



Vlani v auguste bol Strache uznaný za vinného z prijatia dvoch úplatkov v celkovej sume 12.000 eur. Svoju vinu v tomto prípade poprel. Z podplácania bol obžalovaný aj majiteľ spomínanej kliniky Walter Grubmüller, ktorého odsúdili na 12-mesačný podmienečný trest. Grubmüller bol v novom procese takisto ako Strache oslobodený.