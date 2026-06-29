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VIEDLI LGBT+ BAR V RUSKU: Traja ľudia skončili vo väzení
Ruská federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) ich všetkých troch počas vyšetrovania zaradila na zoznam „teroristov a extrémistov“.
Autor TASR
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Moskva 29. júna (TASR) - Súd v ruskom meste Orenburg odsúdil majiteľa, prevádzkarku a umeleckého riaditeľa LGBT+ baru Pose na tresty odňatia slobody. Všetkých troch ich uznal za vinných z organizovania a účasti na činnosti „extrémistickej“ organizácie. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Polícia v bare Pose opakovane vykonávala razie na základe udaní provládnych aktivistov. Posledná z nich sa uskutočnila 12. marca 2024, krátko pred začatím trestného stíhania. Následne proruské kanály podporujúce vojnu proti Ukrajine zverejnili videá od návštevníkov baru.
Podľa vyšetrovateľov obžalovaní zabezpečovali prevádzku baru Pose „ako osoby s netradičnou sexuálnou orientáciou, konajúce v skupine po predchádzajúcej dohode“.
Prevádzkarka podľa obžaloby údajne organizovala fotografovanie a natáčanie vystúpení „propagujúcich netradičné sexuálne vzťahy“, zatiaľ čo 23-ročný umelecký riaditeľ „propagoval netradičné sexuálne vzťahy medzi návštevníkmi baru a prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram“. Súd ženu odsúdil na šesť rokov a tri mesiace väzenia. Mladý muž dostal ako trest dva roky a tri mesiace väzenia. Najvyšší trest - sedem rokov odňatia slobody - dostal majiteľ baru.
Ruská federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) ich všetkých troch počas vyšetrovania zaradila na zoznam „teroristov a extrémistov“.
Ruský Najvyšší súd v novembri 2023 vyhovel návrhu ministerstva spravodlivosti a vyhlásil „medzinárodné hnutie LGBT“ za extrémistickú organizáciu. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. januára 2024.
Ochrancovia ľudských práv už vtedy upozornili, že zaradenie de facto neexistujúceho „LGBT hnutia“ na zoznam extrémistických organizácií môže viesť ku kriminalizácii ľudskoprávnych a občianskych aktivít a zvýšiť riziko stíhania obhajcov ľudských práv, aktivistov, novinárov i ľudí, ktorí otvorene hovoria o svojej príslušnosti ku komunite LGBT+.
Polícia v bare Pose opakovane vykonávala razie na základe udaní provládnych aktivistov. Posledná z nich sa uskutočnila 12. marca 2024, krátko pred začatím trestného stíhania. Následne proruské kanály podporujúce vojnu proti Ukrajine zverejnili videá od návštevníkov baru.
Podľa vyšetrovateľov obžalovaní zabezpečovali prevádzku baru Pose „ako osoby s netradičnou sexuálnou orientáciou, konajúce v skupine po predchádzajúcej dohode“.
Prevádzkarka podľa obžaloby údajne organizovala fotografovanie a natáčanie vystúpení „propagujúcich netradičné sexuálne vzťahy“, zatiaľ čo 23-ročný umelecký riaditeľ „propagoval netradičné sexuálne vzťahy medzi návštevníkmi baru a prostredníctvom komunikačnej aplikácie Telegram“. Súd ženu odsúdil na šesť rokov a tri mesiace väzenia. Mladý muž dostal ako trest dva roky a tri mesiace väzenia. Najvyšší trest - sedem rokov odňatia slobody - dostal majiteľ baru.
Ruská federálna služba pre finančný monitoring (Rosfinmonitoring) ich všetkých troch počas vyšetrovania zaradila na zoznam „teroristov a extrémistov“.
Ruský Najvyšší súd v novembri 2023 vyhovel návrhu ministerstva spravodlivosti a vyhlásil „medzinárodné hnutie LGBT“ za extrémistickú organizáciu. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 10. januára 2024.
Ochrancovia ľudských práv už vtedy upozornili, že zaradenie de facto neexistujúceho „LGBT hnutia“ na zoznam extrémistických organizácií môže viesť ku kriminalizácii ľudskoprávnych a občianskych aktivít a zvýšiť riziko stíhania obhajcov ľudských práv, aktivistov, novinárov i ľudí, ktorí otvorene hovoria o svojej príslušnosti ku komunite LGBT+.
FIRST VERDICT IN RUSSIA OVER LGBT MOVEMENT PARTICIPATION— Russian Market (@runews) June 29, 2026
Gay nightclub owner and two employees in Orenburg sentenced to up to seven years in penal colony over organizing LGBT-themed parties https://t.co/ZDJ2nXTsGi pic.twitter.com/g7YiOXws6a