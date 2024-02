M. Vieira: Štáty G20 podporujú dvojštátne riešenie na Blízkom východe

Rio de Janeiro 22. februára (TASR) - Ekonomicky najvyspelejšie krajiny sveta združené v skupine G20 podporujú riešenie medzi Izraelom a Palestínčanmi v podobe vytvorenia dvoch samostatných štátov. Vo štvrtok to uviedol brazílsky minister zahraničných vecí Mauro Vieira na záver summitu G20 v brazílskej metropole Rio de Janeiro. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Ministri zahraničných vecí štátov G20 sa "prakticky jednohlasne zhodli na tom, že riešenie v podobe dvoch štátov je jediným možným riešením", uviedol Vieira.



Anonymný zdroj z brazílskeho rezortu diplomacie následne pre AFP uviedol, že "jediný dôvod, prečo (Vieira) nepovedal len slovo 'jednohlasne' je ten, že nie každý rečník sa touto otázkou zaoberal".



"Každý (minister), ktorý sa touto otázkou zaoberal, vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu, a bolo ich mnoho," uviedol daný zdroj.



Šéf európskej diplomacie Josep Borrell krátko predtým vyzval Vieiru, aby svoje záverečné vyhlásenie o summite využil na to, aby "svetu vysvetlil, že na stretnutí G20 všetci súhlasili s dvojštátnym riešením", v rámci ktorého by existovala nezávislá Palestína aj Izrael.



"Všetci, nepočul som nikoho namietať. Považujem to za dôraznú požiadavku na riešenie v podobe dvoch štátov... Spoločným menovateľom je, že nebude mier, nebude udržateľná bezpečnosť pre Izrael, pokým Palestínčania nedostanú jasnú politickú perspektívu na vybudovanie vlastného štátu," povedal Borrell.



Hlavnou témou summitu G20 bola vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy, ako aj vojna Ruska na Ukrajina.



Izrael v súčasnosti čelí medzinárodnému tlaku aj zo strany svojho kľúčového spojenca Spojených štátov, aby súhlasil s vytvorením palestínskeho štátu. Izraelský parlament však len v stredu podporil vyhlásenie vlády odmietajúce "medzinárodný diktát", presadzujúci jednostranné uznanie palestínskeho štátu.