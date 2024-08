Vietnam a Filipíny uskutočnia spoločné cvičenie v Juhočínskom mori

Hanoj 1. augusta (TASR) - Vietnamské plavidlo pobrežnej stráže smeruje na Filipíny na spoločné cvičenie, uviedol Hanoj. Ide o prvú takúto spoluprácu medzi oboma krajinami, ktoré sú v spore s Pekingom o Juhočínske more. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry AFP.



Peking si nárokuje takmer celé Juhočínske more, ale Filipíny, Vietnam a niekoľko ďalších štátov si nárokuje rôzne ostrovy, ostrovčeky, útesy a plytčiny na tejto strategicky dôležitej vodnej ceste.



Počas januárovej návštevy filipínskeho prezidenta Ferdinanda Marcosa vo Vietname sa obe krajiny dohodli na posilnení spolupráce pobrežnej stráže v Juhočínskom mori a "mierovom riešení incidentov na mori".



Plavidlo CSB 8002 s hmotnosťou 2400 ton opustilo v stredu vietnamské vody a vydalo sa na cestu, ktorá má "hlboký politický význam", uviedlo vo vyhlásení vietnamské ministerstvo obrany.



"Návšteva je pre obe pobrežné stráže príležitosťou na podporu komplexnej spolupráce a zlepšenie schopnosti presadzovať právo na mori - s cieľom prispieť k udržaniu mieru, stability, bezpečnosti a ochrany v príslušnej morskej oblasti a v regióne," dodalo ministerstvo. Spoločné cvičenie bude zamerané na pátranie a záchranu, prevenciu požiarov a boj na mori.



Vietnam v polovici júla podal v OSN žiadosť o rozšírenie kontinentálneho šelfu v Juhočínskom mori nad súčasných 200 námorných míľ, uviedlo vietnamské ministerstvo zahraničných vecí.



Filipíny urobili podobný krok v júni. Čína uviedla, že dôrazne nesúhlasí s vietnamským návrhom a vyjadrila voči vietnamskej strane ostré námietky.



India vo štvrtok ponúkla Vietnamu pôžičku 300 miliónov dolárov na vybudovanie námornej bezpečnosti. Krajiny uviedli, že chcú do piatich rokov zdvojnásobiť svoj vzájomný obchod a investície, dopĺňa tlačová agentúra AP.



Predseda indickej vlády Naréndra Módí povedal vietnamskému premiérovi Pham Minh Chínhovi, že India považuje Vietnam za kľúčový pilier svojej politiky voči krajinám juhovýchodnej Ázie a za dôležitého partnera v rámci svojej indo-pacifickej vízie.