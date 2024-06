Hanoj 20. júna (TASR) - Vietnam a Rusko chcú posilniť vzájomné vzťahy, uviedli vo štvrtok vietnamský prezident To Lam a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin počas stretnutia v Hanoji. Podpísali tam tiež dohody o ďalšej spolupráci v oblasti vzdelávania, vedy a techniky, ťažby ropy i zemného plynu aj zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AP.



Vietnamský líder zagratuloval ruskému prezidentovi k znovuzvoleniu a ocenil úspechy Ruska vrátane "stabilnej domácej politiky".



Prezidenti sa taktiež dohodli, že budú pracovať na pláne pre jadrové vedecké a technologické centrum vo Vietname.



Podľa Putina bolo posilnenie strategickej spolupráce s Vietnamom jednou z priorít Ruska. S touto krajinou juhovýchodnej Ázie má záujem spolupracovať v oblasti energetiky a bezpečnosti. Ruský prezident uviedol, že rešpektuje dialóg s regionálnym blokom, Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), v ktorom podľa neho Vietnam zohráva aktívnu úlohu.



Putin uviedol, že Moskva a Hanoj majú záujem o vybudovanie takzvanej spoľahlivej bezpečnostnej architektúry v ázijsko-tichomorskom regióne.



Ruský prezident pricestoval do Vietnamu zo Severnej Kórey, kde s tamojším lídrom Kim Čong-unom podpísal zmluvu o komplexnom strategickom partnerstve medzi oboma krajinami.



Putinova návšteva Vietnamu vyvolala kritiku zo strany Spojených štátov, ktoré minulý rok zlepšili diplomatické vzťahy s Hanojom a sú hlavným vietnamským exportným trhom.



Americké veľvyslanectvo vo svojom vyhlásení zo začiatku týždňa uviedlo, že žiadna krajina by nemala poskytovať Putinovi platformu na podporu ruskej vojny na Ukrajine.



Vietnam je po Číne a Severnej Kórei treťou krajinou, ktorú Putin navštívil od mája, keď zložil prísahu na svoje piate funkčné obdobie na poste prezidenta.