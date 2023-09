Biden navštívil vo Vietname pamätník Johna McCaina

Hanoj 11. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok vo Vietname navštívil pamätník Johna McCaina, bývalého republikánskeho senátora a veterána z vojny vo Vietname. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



"Chýba mi. Bol to dobrý priateľ," povedal Biden novinárom. John Sidney McCain III zomrel v auguste 2018 na následky rakoviny mozgu. Ako pilot amerického vojenského námorníctva pôsobil vo vojne vo Vietname a po zostrelení bol viac než päť rokov vojnovým zajatcom.



McCainov otec bol počas vietnamskej vojny hlavným veliteľom americkej armády v oblasti Tichého oceána. Jeho synovi preto ponúkol Severný Vietnam možnosť prepustenia. McCain však odmietol, pretože nechcel narušiť morálku svojich spoluväzňov či dať Severnému Vietnamu príležitosť na propagandu, napísal denník The New York Times. Neskôr ako kongresman prispel k normalizácii vzťahov USA s komunistickým Vietnamom.



Biden v nedeľu po príchode do Vietnamu počas tlačovej konferencie oznámil, že USA a Vietnam povýšili svoje diplomatické vzťahy na "všeobecné strategické partnerstvo". V pondelok obe krajiny spoločne varovali pred "hrozbou použitia sily" v oblasti Juhočínskeho mora, ktoré je predmetom dlhodobých sporov.



Spojené štáty počas vojny podporovali svojho spojenca Južný Vietnam proti komunistickému Severnému Vietnamu. Vojna sa skončila v roku 1975 úspechom komunistov a Severný a Južný Vietnam boli následne zjednotené. USA a Vietnam vzájomné diplomatické vzťahy obnovili až v roku 1995.



McCain bol senátorom za štát Arizona od roku 1987 až do svojej smrti v auguste 2018. Predtým bol členom Snemovne reprezentantov amerického Kongresu. V roku 2008 ako kandidát Republikánskej strany v prezidentských voľbách súperil s neskorším prezidentom Barackom Obamom z Demokratickej strany.



Biden do Vietnamu priletel v nedeľu z indického Naí Dillí, kde sa zúčastnil na summite krajín zoskupenia G20. S vietnamským premiérom Pham Minh Chinhom rokoval aj o posilnení vietnamského priemyslu v oblasti výroby polovodičov a vyjadril podporu otvorenej indo-tichomorskej oblasti. V pondelok sa má vrátiť späť do USA.