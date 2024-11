Vietnam chce obnoviť svoju jadrovú energiu

Hanoj 13. novembra (TASR) - Vietnam chce obnoviť plány v oblasti jadrovej energie, aby uspokojil svoje rýchlo rastúce energetické potreby. V stredu to uviedla vietnamská vláda. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Vietnam v roku 2016 zrušil projekty na výstavbu dvoch jadrových elektrární v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Vo Vietname so 100 miliónmi obyvateľov sa rýchlo rozvíja priemysel a hospodárstvo sa spolieha najmä na uhlie a vodnú energiu.



Hanoj sa napriek závislosti od fosílnych palív zaviazal, že do roku 2050 dosiahne nulové emisie uhlíka vďaka projektu Just Energy Transition Partnership. V jeho rámci bohatšie krajiny pomáhajú rozvojovým štátom rýchlejšie prejsť na tzv. "čistú energiu".



Vietnamský premiér Pham Minh Chinh v utorok pred poslancami parlamentu v Hanoji vyhlásil, že jeho vláda požiadala úrady, aby obnovili projekty jadrovej energie. To má "zabezpečiť dostatok energie pre rýchly a dlhodobo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj". "Ak sa zameriame na scenár dvojciferného hospodárskeho rastu, spotreba energie sa zvýši 1,5-násobne," dodal.



Vietnam koncom roka 2016 zrušil plány na výstavbu dvoch jadrových elektrární v hodnote niekoľkých miliárd dolárov s odvolaním sa na environmentálne a finančné dôvody. Mali to byť prvé jadrové elektrárne v juhovýchodnej Ázii. Odhadované náklady na ich výstavbu vzrástli dvojnásobne na 18 miliárd dolárov a preto boli tieto projekty zastavené.



Dve elektrárne v provincii Ninh Thuan v južnom Vietname s celkovou kapacitou 4000 megawattov mali byť vybudované s pomocou ruskej štátnej spoločnosti Rosatom a japonského konzorcia JINED.



"Projekt nebol pozastavený z technologických dôvodov, ale pre súčasnú hospodársku situáciu v krajine," uviedla vtedy vietnamská vláda.