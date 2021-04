Vietnam dostal cez COVAX prvých 800.000 dávok vakcíny AstraZeneca

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Hanoj 1. apríla (TASR) - Vietnam prevzal vo štvrtok dodávku 811.200 dávok vakcíny farmaceutickej spoločnosti AstraZeneca. Ide o prvú zásielku vakcín dodaných do tejto krajiny prostredníctvom medzinárodnej iniciatívy COVAX, informovala agentúra DPA.Vakcíny "" uviedol šéf úradu OSN vo Vietname Kamal Malhotra. Vakcíny boli z medzinárodného letiska v Hanoji prevezené do Ústavu hygieny a epidemiológie, kde budú uskladnené, kým sa nimi začne očkovať.Vietnam očakáva, že v roku 2021 zaočkuje najmenej 60 miliónov ľudí, pričom polovica z nich dostane vakcínu dodanú cez systém COVAX.Prvé vakcíny boli do Vietnamu prepravené koncom februára, so samotným očkovaním sa začalo v marci, pričom ako prvým vakcínu podali zdravotníkom v tzv. prvej línii a chronicky chorým občanom.Agentúra DPA pripomenula, že vďaka rozhodnému a včasnému prijatiu protiepidemiologických opatrení, dôslednému testovaniu a prísnej karanténe Vietnam aj v globálnom meradle vyniká ako krajina, ktorá výborne reagovala na pandémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2. Dodnes vo Vietname zaznamenali iba 2603 prípadov nákazy koronavírusom a 35 s ním súvisiacich úmrtí.Cieľom iniciatívy COVAX je v tomto roku dodať vakcínu pre 20 percent populácie takmer 200 krajinách a územiach. Tento systém zahŕňa aj mechanizmus financovania pomoci 92 znevýhodneným krajinám.Programy hromadného očkovania sa považujú za nevyhnutné pre ukončenie pandémie, ktorá si po celom svete vyžiadala viac ako 2,7 milióna životov, napáchala škody na globálnej ekonomike a vynútila si prijatie prísnych karanténnych opatrení.