Vietnam dostal vakcínu Sputnik ako prvá krajina juhovýchodnej Ázie

Hanoj 16. marca (TASR) - Rusko darovalo v utorok Vietnamu 1000 dávok vakcíny Sputnik V. Ide o vôbec prvú dodávku tejto očkovacej látky do regiónu juhovýchodnej Ázie. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Tajomník ruskej Rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev, ktorý priletel v utorok do Hanoja na dvojdňovú návštevu Vietnamu, priviezol so sebou aj dodávku vakcíny Sputnik V.



Vietnamské ministerstvo zdravotníctva schválilo 26. februára túto ruskú očkovaciu látku na núdzové použitie.



V auguste 2020 Vietnam uzatvoril zmluvu na dodávku 50 až 150 miliónov dávok tejto ruskej očkovacej látky. Ako však pripomína DPA, nie je jasné, o aké konkrétne množstvo bude mať Hanoj záujem.



Vietnam očakáva v roku 2021 dodávku najmenej 60 miliónov vakcín proti novému koronavírusu, pričom 30 miliónov z nich získa prostredníctvom programu COVAX pod záštitou WHO, ktorý slúži na distribúciu vakcín do chudobnejších krajín.



Prvé vakcíny proti koronavírusu dostal Vietnam koncom februára, keď do Hočiminovho mesta dorazilo vyše 117.000 dávok vakcíny od firmy AstraZeneca, ktorú v krajine schválili začiatkom januára.



Vo Vietname začali s očkovaním proti koronavírusu v marci. Medzi prvými očkovali zdravotníkov v prvej línii a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.



Od začiatku pandémie zaznamenali vo Vietname 2557 potvrdených prípadov nákazy a 35 úmrtí spojených s ochorením COVID-19.