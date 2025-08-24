< sekcia Zahraničie
Vietnam evakuuje 300.000 ľudí v dôsledku blížiaceho sa tajfúnu Kadžiki
Očakáva sa, že tropická búrka zasiahne východné pobrežie Vietnamu v pondelok.
Autor TASR
Hanoj 24. augusta (TASR) - Vietnamské úrady v nedeľu oznámili, že plánujú evakuovať viac ako 300.000 ľudí v súvislosti s blížiacim sa tajfúnom Kadžiki. V krajine zrušili už vyše tucet vnútroštátnych letov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.
Viac ako 325.500 obyvateľov v piatich pobrežných provinciách presťahujú do škôl a verejných budov, ktoré sa premenia na dočasné evakuačné centrá, zatiaľ čo národný dopravca Vietnam Airlines a súkromná spoločnosť VietJet oznámili zrušenie letov. Očakáva sa, že tropická búrka zasiahne východné pobrežie Vietnamu v pondelok.
Podľa meteorológov sa tajfún Kadžiki pomaly presúva pozdĺž južného pobrežia Číny s maximálnou rýchlosťou vetra 167 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že sa bude ďalej zosilňovať. V pondelok a utorok sa v častiach vietnamských provincií Ha Tinh a Nghe An očakávajú extrémne prívalové dažde. Silný vietor môže ovplyvniť energetické zariadenia, dopravu a priemyselné odvetvia.
Je to už piata tropická búrka, ktorá tento rok zasiahla Vietnam, pričom počas prvých siedmich mesiacov zahynulo alebo je nezvestných následkom prírodných katastrof vyše 100 osôb. Ekonomické straty sa odhadujú na zhruba 21 miliónov dolárov.
Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v dôsledku tajfúnu Jagi, ktorý zasiahol severnú časť krajiny. Zahynuli vtedy stovky ľudí.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k intenzívnejším a nepredvídateľnejším poveternostným podmienkam, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ničivých povodní a búrok, najmä v tropických oblastiach planéty.
Viac ako 325.500 obyvateľov v piatich pobrežných provinciách presťahujú do škôl a verejných budov, ktoré sa premenia na dočasné evakuačné centrá, zatiaľ čo národný dopravca Vietnam Airlines a súkromná spoločnosť VietJet oznámili zrušenie letov. Očakáva sa, že tropická búrka zasiahne východné pobrežie Vietnamu v pondelok.
Podľa meteorológov sa tajfún Kadžiki pomaly presúva pozdĺž južného pobrežia Číny s maximálnou rýchlosťou vetra 167 kilometrov za hodinu a očakáva sa, že sa bude ďalej zosilňovať. V pondelok a utorok sa v častiach vietnamských provincií Ha Tinh a Nghe An očakávajú extrémne prívalové dažde. Silný vietor môže ovplyvniť energetické zariadenia, dopravu a priemyselné odvetvia.
Je to už piata tropická búrka, ktorá tento rok zasiahla Vietnam, pričom počas prvých siedmich mesiacov zahynulo alebo je nezvestných následkom prírodných katastrof vyše 100 osôb. Ekonomické straty sa odhadujú na zhruba 21 miliónov dolárov.
Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v dôsledku tajfúnu Jagi, ktorý zasiahol severnú časť krajiny. Zahynuli vtedy stovky ľudí.
Vedci tvrdia, že klimatické zmeny spôsobené človekom vedú k intenzívnejším a nepredvídateľnejším poveternostným podmienkam, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ničivých povodní a búrok, najmä v tropických oblastiach planéty.