Vietnam evakuuje pred príchodom tajfúnu Bualoi 250.000 ľudí z pobrežia
Vedci varujú, že búrky sú čoraz silnejšie, pretože sa svet otepľuje v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom.
Autor TASR
Hanoj 28. septembra (TASR) - Vietnam plánuje v nedeľu evakuovať viac ako 250.000 obyvateľov z pobrežných oblastí pred príchodom tajfúnu Bualoi, ktorý by mal zasiahnuť strednú časť krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Búrka, ktorá je desiatou búrkou vo Vietname v tomto roku, sa momentálne nachádza na mori a dosahuje rýchlosť vetra 130 kilometrov za hodinu. Podľa meteorologickej agentúry by mala zasiahnuť pevninu o 19.00 h miestneho času (14.00 h SELČ).
Najväčšie mesto stredného Vietnamu Danang plánuje evakuovať vyše 210.000 obyvateľov, informovali štátne médiá. Zároveň sa má do bezpečnejších oblastí presťahovať aj viac ako 32.000 obyvateľov mesta Hue, ktoré sa nachádza v blízkosti pobrežia.
Viac ako 15.000 obyvateľov mesta Ha Tinh – známom ako kľúčové centrum výroby ocele – má byť evakuovaných do škôl a zdravotníckych centier, ktoré slúžia ako dočasné útočiská, uviedli úrady.
Mobilizovaných bolo takmer 117.000 vojakov. Štyri domáce letiská boli uzavreté a všetky rybárske lode na trase tajfúnu boli odvolané späť do prístavu.
Tajfún by mal v čase, keď v nedeľu večer zasiahne pevninu, dosiahnuť rýchlosť vetra okolo 133 kilometrov za hodinu, uviedlo na svojej webovej stránke Vietnamské národné centrum pre hydrometeorologické predpovede.
„Ide o rýchlo sa pohybujúcu búrku s veľmi silnou intenzitou a širokým dosahom, ktorá môže spôsobiť kombináciu rôznych typov prírodných katastrof, ako sú silný vietor, silný dážď, povodne, zosuvy pôdy a zaplavenie pobrežia,“ citovali štátne médiá riaditeľa centra.
Podľa vietnamského ministerstva poľnohospodárstva si prírodné katastrofy vyžiadali za prvých sedem mesiacov roku 2025 viac než 100 obetí alebo nezvestných.
Vietnam utrpel v septembri minulého roka hospodárske straty vo výške 3,3 miliardy dolárov v dôsledku tajfúnu Yagi, ktorý zasiahol sever krajiny a vyžiadal si stovky obetí.
