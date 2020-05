Vietnam nehlásil žiadny prípad nákazy ani úmrtie, školy znovu otvorili

Hanoj 4. mája (TASR) - Úrady vo všetkých 63 provinciách Vietnamu v pondelok znovu otvorili školy po vyše trojmesačnej prestávke zameranej na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Vo Vietname nehlásili v pondelok žiadne nové prípady ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom a ani úmrtia súvisiace s ním. Krajina už 18 deň po sebe nezaznamenala ani žiadny komunitný (miestny) prenos koronavírusu.



Posledný potvrdený prípad infekcie bol hlásený v sobotu - išlo o britského návštevníka, ktorý pricestoval do Hočiminovho mesta pracovne. Mal sa zúčastňovať na projekte Vietnamskej ropnej a plynárenskej skupiny (Petro Vietnam), uviedlo ministerstvo zdravotníctva.



Pacient pricestoval do Vietnamu s 12 ďalšími odborníkmi 28. apríla súkromným lietadlom na Medzinárodné letisko Tan Son Nhat. Skupinu ľudí dali okamžite do karantény.



Po pripočítaní prípadu Brita má Vietnam celkovo 271 nakazených.



Do pondelka vo Vietname úplne vyzdravelo 219 pacientov, 52 ľudí sa ešte lieči.



Krajina drží v karanténe vyše 30.000 ľudí vrátane 443 podozrivých prípadov.