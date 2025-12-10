< sekcia Zahraničie
Vietnam obmedzuje šírenie informácií online
Podľa RSF patrí Vietnam medzi krajiny s najväčším počtom väznených novinárov - v súčasnosti ich je 28.
Autor TASR
Hanoj 10. decembra (TASR) - Vietnamský parlament v stredu schválil nový zákon, ktorý bude za určitých okolností nútiť novinárov zverejňovať zdroje a zakáže šírenie „protivládnych“ informácií na internete. Agentúra AFP uvádza, že novú legislatívu kritizujú zástancovia slobody tlače, píše TASR.
Novelizácia zákona o tlači vstúpi do platnosti v júli. Novinári budú povinní zverejniť svoje zdroje na základe písomnej žiadosti ministerstva verejnej bezpečnosti alebo provinčných vyšetrovateľov „na účely vyšetrovania, stíhania a súdneho rozhodovania o trestných činoch“.
Parlament zmenil aj zákon o kybernetickej bezpečnosti a rozšíril množstvo činností považovaných za „protivietnamské“. Zverejňovanie alebo šírenie informácií na internete, ktoré „urážajú národ... vodcov, národných hrdinov a prominentné osobnosti“ alebo „podkopávajú národnú jednotu a urážajú náboženstvá“, bude zakázané.
Aleksandra Bielakowska z organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) označila tieto reformy za „ďalší nástroj represie proti už tak rozbitému mediálnemu prostrediu, ktorý umožňuje zámerné pokusy umlčať novinárov a potláčať nesúhlasné názory“.
Podľa RSF patrí Vietnam medzi krajiny s najväčším počtom väznených novinárov - v súčasnosti ich je 28.
AFP dodáva, že v dôsledku komunistickej vlády neexistujú vo Vietname slobodné médiá a krajina dlhodobo tvrdo potláča nesúhlasné názory.
