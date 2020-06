Vietnam obnoví lety s krajinami, kde 30 dní nepribudli nové prípady

Hanoj 9. júna (TASR) - Vietnam v utorok oznámil, že obnoví premávku medzinárodných letov s krajinami, ktoré za posledných 30 dní nehlásili nové prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na vietnamské štátne médiá.



Ako povedal v televízii VTV vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc, obnovia sa lety v oboch smeroch s krajinami, kde už 30 dní neboli evidovaní pacienti s ochorením COVID-19. Zatiaľ však nebol stanovený presný dátum, kedy sa tak má stať.



Vietnam v snahe zamedziť šíreniu pandémie zastavil premávku všetkých medzinárodných letov 25. marca. Od tohto dátumu musia všetky osoby, ktoré sa vrátia do vlasti, podstúpiť povinnú 14-dňovú karanténu.



Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie by sa obnovenie letov mohlo týkať Laosu, Kambodže či Taiwanu, ako aj viacerých miest vrátane Tokia, Soulu či Kantonu.



Vo Vietname je vo vážnom stave len jeden pacient s ochorením COVID-19. Ide o 43-ročného britského pilota, ktorý je hospitalizovaný v Hočiminovom Meste. Viac ako dva mesiace bol napojený na prístroje, jeho zdravotný stav sa však začal zlepšovať.



Všetky nedávno potvrdené prípady infikovaných v krajine predstavujú Vietnamci repatriovaní zo zahraničia. Ku komunitnému prenosu tejto choroby - vyvolávanej novým druhom koronavírusu - tam nedošlo už viac ako 50 dní.



Vietnam zaznamenal do utorka 332 potvrdených prípadov nakazených, z ktorých sa 316 úplne vyliečilo. Ochoreniu COVID-19 nepodľahla ani jedna osoba.