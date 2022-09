Supertajfún Noru: Vietnam tisíckam obyvateľov nariadil opustiť domovy

Hanoj 27. septembra (TASR) - Vietnam sa pripravuje na supertajfún Noru, ktorý má v stredu zasiahnuť prístavné mesto Danang. Miestne úrady preto v utorok nariadili státisícom ľudí, aby opustili svoje domovy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Vo Vietname sa zatvorili školy a podniky vo viacerých provinciách v strednej časti krajiny, nefungujú ani letiská. Príchod Noru sa očakáva pred 11.00 h miestneho času (05.00 h SELČ). Pobrežie by mal zasiahnuť ako supertajfún, počas presunu do vnútrozemie má zoslabnúť na tajfún.



Vietnamské úrady predpovedajú, že rýchlosť vetra by mohla dosahovať až 160 kilometrov za hodinu. Rovnako silný vietor sprevádzal aj tajfún Xangsane, ktorý zasiahol Danang v roku 2006 a vyžiadal si 76 životov, pripomína AFP.



Úrady v utorok večer miestneho času informovali, že evakuovali už takmer 260.000 ľudí, vrátane obyvateľov turistického letoviska Hoi An. V Danangu, treťom najväčšom vietnamskom meste, platí zákaz vychádzať na ulicu.



Podľa údajov amerického centra pre varovanie pred tropickými cyklónami (JTWC) sídliaceho na Havaji je supertajfún Noru šiestym veľmi silným tajfúnom, ktorý zasiahne Vietnam od roku 1945. Na Filipínach si vyžiadal šesť obetí na životoch a veľké materiálne škody.