Vietnam odsúdil vyhostenie svojho diplomata zo SR pre kauzu únosu

Praha/Hanoj 7. februára (TASR) - Vietnam odsúdil vyhostenie jedného zo svojich diplomatov zo Slovenska v súvislosti s kauzou únosu zdiskreditovaného vietnamského podnikateľa cez SR v roku 2017. V piatok o tom informovala tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie vietnamského ministerstva zahraničných vecí.



Uvedený vietnamský podnikateľ a funkcionár vietnamskej komunistickej strany Trinh Xuan Thanh sa snažil získať azyl v Nemecku a bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi, ale v júli 2017 zmizol z berlínskej ulice. Tajne ho cez Slovensko odviezli naspäť do Vietnamu, kde ho súdili a v roku 2018 uväznili na doživotie za korupciu, porušenie štátnych nariadení a spreneveru, uviedol Reuters.



Prípad zhoršil vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom, pričom Nemecko obvinilo Vietnam z porušenia medzinárodného práva. Po správach, že pri únose bol použitý slovenský vládny špeciál, sa Slovensko snažilo dištancovať od tohto prípadu, dodal Reuters.



Slovensko v stredu 5. februára vyhostilo jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave v súvislosti s kauzou únosu. Štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička odovzdal verbálnu nótu veľvyslancovi Minh Trong Duongovi v stredu. TASR o tom informovali z tlačového odboru ministerstva.



V nóte sa uvádza, že Slovensko vyhlasuje jedného z diplomatov vietnamského veľvyslanectva v Bratislave za personu non grata. Slovensko tak musí opustiť do 48 hodín. Ružička na stretnutí zároveň deklaroval záujem o ďalšie prehlbovanie vzájomných vzťahov, ktoré sa bude zakladať na serióznosti, vzájomnej výhodnosti a rešpektovaní noriem medzinárodného práva.



"SR k tomuto vážnemu kroku pristúpila v súvislosti s právoplatným rozhodnutím nemeckého odvolacieho súdu vo veci únosu vietnamského občana, pričom rezort diplomacie v zmienenom prípade avizoval razantné diplomatické konzekvencie vo chvíli, keď sa oficiálne potvrdia veľmi vážne podozrenia zo zneužitia pohostinnosti slovenskej strany," uviedli z tlačového odboru rezortu.



Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí v piatok vo vyhlásení, ktoré zaslalo e-mailom agentúre Reuters, napísalo: "Budeme zvažovať opatrenia primerané našim dvojstranným vzťahom, v súlade s medzinárodným právom a praxou."