Vietnam opäť povolí medzinárodné lety

Hanoj 14. februára (TASR) - Vo Vietname budú môcť od utorka opäť pristávať komerčné lety so zaočkovanými pasažiermi. S odvolaním sa na miestny úrad pre civilné letectvo o tom v pondelok informovala agentúra AFP.



Vietnam však bude prijímať len cestujúcich plne zaočkovaných proti koronavírusu. Po prílete do krajiny budú musieť okrem toho absolvovať trojdňovú karanténu, buď doma, alebo v hoteli.



Vietnam v reakcii na epidémiu koronavírusu v marci 2020 takmer úplne zatvoril svoje hranice, čo veľmi postihlo tamojší sektor turistického ruchu, pripomína AFP. Reštrikcie sa začali postupne zmierňovať od vlaňajšieho novembra, keď do krajiny začali prichádzať prví návštevníci zo zahraničia.



Ďalšie uvoľnenie opatrení, ku ktorému dôjde v utorok, sa vzťahuje na pravidelné linkové aj mimoriadne lety. Vietnam úrady naznačili, že medzinárodná letecká doprava by sa mala postupne vrátiť do stavu pred vypuknutím pandémie.



Viac ako 90 percent dospelých obyvateľov Vietnamu už dostalo najmenej dve dávky proticovidovej vakcíny. Tamojšie zdravotnícke úrady momentálne hlásia v priemere 20.000 nových prípadov denne. Od vypuknutia pandémie v krajine evidujú 2,5 milióna infekcií a takmer 39.000 súvisiacich úmrtí.