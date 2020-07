Vietnam po nových prípadoch koronavírusu evakuuje z mesta Danang ľudí

Hanoj 27. júla (TASR) - Vietnam začal evakuovať 80.000 ľudí, väčšinou domácich turistov, z mesta Danang po tom, ako troch jeho obyvateľov počas víkendu pozitívne testovali na koronavírusové ochorenie COVID-19.



Oznámila to v pondelok vietnamská vláda, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



Evakuácia potrvá najmenej štyri dni za využitia domácich aerolínií prevádzkujúcich denne približne 100 letov z Danangu do 11 vietnamských miest.



Potvrdené prípady nákazy sú prvými od apríla. Mesto Danang, ležiace v centrálnej časti krajiny, je vyhľadávaným turistickým strediskom.



Danang opätovne zaviedol spoločenský odstup a na 14 dní zakázal príchod turistov, čo pre ekonomiku mesta predstavuje vážny zásah. Zatvorené sú obchody, ktoré nie sú nevyhnutné pre každodenný život, a zákaz dostali i zhromaždenia viac než 30 osôb.



Krajina je v súvislosti s riešením pandémie chválená, pretože včas uzatvorila svoje hranice a zaviedla karanténu, ako aj stopovanie kontaktov, dopĺňa stanica BBC.



Vietnam dosiaľ zaevidoval iba 420 prípadov nákazy a žiadne súvisiace úmrtie, pričom krajina nezaznamenala nové prípady infekcie takmer 100 dní za sebou.



Nemocnice v celej krajine však po výskyte nových prípadov sprísnili preventívne opatrenia, zatiaľ čo hlavné mesto Hanoj opäť vyzvalo obyvateľov, aby na verejnosti nosili tvárové rúška.



Vietnam uzatvoril hranice pre takmer všetkých cestujúcich okrem svojich občanov, ktorí sa vracajú do vlasti. Povinná je tiež 14-dňová karanténa a testovanie na prítomnosť koronavírusu.