Vietnam po rekordnom výskyte prípadov urýchlene očkuje robotníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Hanoj 27. mája (TASR) - Vietnam začal vo štvrtok očkovať státisíce továrenských robotníkov na priemyselnom severe a snaží sa tak bojovať so svojím doteraz najväčším výskytom ochorenia COVID-19. Pred niekoľkými dňami krajina hlásila denný rekord v počte nových prípadov nákazy. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Komunistický štát si vyslúžil všeobecnú chválu za svoju razantnú reakciu na pandémiu koronavírusu – zaviedol totiž masové karantény ľudí a prísne trasovanie kontaktov infikovaných osôb. Teraz má však približne v polovici provincií a miest nové zhluky prípadov.K najťažšie zasiahnutým patria severné provincie Bac Ninh a Bac Giang, kde sa nachádzajú veľké továrne vrátane podnikov prevádzkovaných juhokórejským technologickým gigantom Samsung." oznámilo ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok na svojej webovej stránke a dodalo, že v tento deň dostalo dávku vakcíny niekoľko stoviek zamestnancov.Vietnam zaznamenal do konca apríla iba do 3000 prípadov ochorenia covid, ale odvtedy sa tento údaj viac ako zdvojnásobil.V utorok hlásil denný rekord 441 nových prípadov.Ďalší zhluk infekcií zistili v stredu v obchodnej metropole krajiny, v Hočiminovom Meste, konkrétne vyše 30 prípadov. V tejto metropole, ako aj v hlavnom meste Hanoj, sú zatvorené kaviarne, kaderníctva a masážne salóny.Vietnam s 90 miliónmi obyvateľov má zaočkovaných vyše milión svojich občanov, ale teraz sa snaží očkovanie zrýchliť. Zostávajú mu takmer dva milióny dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a dohodol si zmluvu na kúpu vyše 30 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech.Ázijská krajina vedie aj rokovania s Ruskom o výrobe jeho vakcíny Sputnik V, ako píšu štátne médiá, ale pracuje tiež na vývoji vlastnej vakcíny.