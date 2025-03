Vo Vietname odhalili najväčšiu továreň na syntetické drogy v krajine

Hanoj 27. marca (TASR) - Vietnamská polícia odhalila v prímorskom letovisku Nha Trang najväčšiu továreň na syntetické drogy v krajine a zároveň zaistila 1,4 tony ketamínu. Oznámila to v stredu vietnamská vláda, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Polročná operácia vyvrcholila v sobotu, keď 200 policajtov vykonalo razie na troch miestach. Polícia zadržala 11 osôb vrátane taiwanského občana, ktorý bol údajne hlavným organizátorom drogovej činnosti.



„Toto je najväčšia továreň na výrobu syntetických drog, aká bola kedy vo Vietname zlikvidovaná,“ uviedol riaditeľ oddelenia vyšetrovania drogovej trestnej činnosti. Továreň podľa neho disponovala „mimoriadne rozsiahlou, modernou výrobnou linkou s vyspelou technológiou“.



Polícia pri razii zadržala štyroch vietnamských občanov, štyroch čínskych občanov a troch taiwanských občanov vrátane údajného vodcu skupiny Čchanga Čchun Minga, ktorého polícia sledovala od jeho príchodu do Vietnamu v auguste minulého roka.



Čchang si v novembri prenajal pozemok s rozlohou 1300 štvorcových metrov v odľahlej oblasti mesta Nha Trang, ktoré je obľúbené medzi čínskymi turistami. Päťdesiatjedenročný Čchang údajne naverboval okrem iných aj dvoch Taiwancov s odbornými znalosťami v oblasti výroby drog, píše AFP. Drogovú činnosť vykonávali páchatelia najmä v noci a polotovar neskôr presunuli do iného zariadenia.



Vietnamský súd v decembri odsúdil 27 ľudí na trest smrti za obchodovanie s viac ako 600 kilogramami drog vrátane heroínu, ketamínu a metamfetamínu.



Vietnam má jedny z najprísnejších protidrogových zákonov na svete a súdy bežne udeľujú tresty smrti za drogovú trestnú činnosť. Trest smrti napríklad hrozí každému, kto má pri sebe viac ako 600 gramov heroínu alebo viac ako 2,5 kilogramu metamfetamínu.