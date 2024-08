Záplavy komplikujú tisícom detí vo Vietname návrat do školy

Hanoj 20. augusta (TASR) - Tisíce detí na severe Vietnamu budú mať problém s návratom do škôl po tom, ako záplavy a zosuvy pôdy poškodili budovy, zničili úrodu a odrezali od sveta niekoľko obcí v regióne, varovala v utorok charitatívna organizácia Save the children. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sever krajiny postihlo mimoriadne vlhké leto a horské oblasti na severozápade zasiahli od začiatku júla obzvlášť prudké lejaky a povodne, píše AFP. Vietnamský štatistický úrad koncom júla uviedol, že celkovo bolo poškodených 29.000 domov a zničených až 90.000 hektárov úrody.



Štatistický úrad uvádza, že záplavy spôsobili za prvých sedem mesiacov tohto roka škody vo výške približne 85 miliónov dolárov, čo predstavuje dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Počas tohto obdobia zahynulo alebo je stále nezvestných až 91 osôb.



Save the children uvádza, že v provincii Son La bolo postihnutých približne 1,3 milióna obyvateľov. Tí uviedli, že záplavy zanechali rozbité mosty či poškodené cesty. Vietnamské úrady z tejto oblasti hlásili úmrtie 11 ľudí a poškodenie približne 2670 domov vrátane 29 školských budov.



Problémy v oblasti bezpečnosti podľa Save the Children v septembri pri návrate do škôl postihnú približne 4500 detí. "Obnova bude trvať niekoľko mesiacov a bez okamžitého zásahu by týmto deťom mohli hroziť mnohé nebezpečenstvá," uviedla vo vyhlásení riaditeľka organizácie Save the Children Vietnam.



Podľa riaditeľky školy v provincii Son La je "cesta do školy veľmi náročná z dôvodu zosuvov pôdy a rozbitých mostov, ktoré sťažujú cestovanie". Deti zároveň musia prekročiť potoky, aby sa do vzdelávacích inštitúcií dostali.



Od júna do novembra zasahujú Vietnam početné dažde, ktoré následne spôsobujú záplavy či zosuvy pôdy. Vedci varovali, že extrémne výkyvy počasia sú na celom svete v dôsledku zmeny klímy čoraz častejšie a intenzívnejšie.