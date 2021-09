PRÍSNY TREST: Vietnam odsúdil muža na päť rokov za šírenie covidu

Hanoj 7. septembra (TASR) - Vietnamca odsúdili v utorok na päť rokov väzenia za šírenie ochorenia COVID-19 po tom, ako porušil pravidlá domácej karantény. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Le Van Tri bol odsúdený za "šírenie nebezpečných nákazlivých chorôb na iných ľudí", keď v júli odcestoval z ohniska koronavírusu, Hočiminovho mesta, do svojej rodnej provincie Ca Mau. Uvádza sa to v správe na webovej stránke provinčného ľudového súdu.



Muža (28) obvinili z porušenia pravidla 21-dňovej domácej karantény v južnej provincii, ktorá mala nižšiu mieru nakazených než Hočiminovo Mesto, a 7. júla ho pozitívne testovali na covid.



Porušenie nariadenia domácej karantény týmto mužom viedlo k nakazeniu mnohých ľudí a jeden z nich 7. augusta 2021 zomrel, píše sa v oznámení súdu. Štátne médiá informovali, že od Triho sa nakazilo osem ľudí.



Vietnamu sa vlani darilo udržiavať nízke počty infikovaných, ale teraz zažíva svoj dosiaľ najvážnejší výskyt covidu – má zaznamenaných takmer 540.000 prípadov nákazy a vyše 13.000 úmrtí.



Drvivú väčšinu prípadov infekcie a úmrtí hlásila krajina od konca apríla a vo vietnamskom hlavnom meste Hanoj a v obchodnej metropole Hočiminovo Mesto platí prísny lockdown väčšinu času z posledných niekoľko mesiacov.



Za šírenie nového koronavírusu medzi ľuďmi vo Vietname už odsúdili niekoľko osôb. V júli bol v meste Hai Duong odsúdený 32-ročný muž na 18 mesiacov väzenia a stevard letu spoločnosti Vietnam Airlines dostal v marci podmienečný dvojročný trest za to isté obvinenie.