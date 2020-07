Vietnam potvrdil denný rekord 45 nových prípadov nákazy koronavírusom

Hanoj 31. júla (TASR) - Vietnamská vláda v piatok potvrdila rekordných 45 nových prípadov nákazy koronavírusom. Všetky tieto prípady sú spojené s nemocnicami v meste Danang, ktoré je najväčším ohniskom nákazy v krajine, informuje agentúra DPA.



Nakazení sú ľudia vo veku od 27 do 87 rokov. Patria medzi nich pacienti nemocnice alebo ich rodinní príslušníci, píše sa vo vyhlásení vietnamského ministerstva zdravotníctva.



Tento prípad je zatiaľ najväčším jednorazovým nárastom počtu nakazených, aký Vietnam zažil od vypuknutia koronakrízy.



Vietnam minulý týždeň uzavrel do karantény svoje tretie najväčšie mesto Danang, pretože v tamojšej nemocnici zistili 15 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom. Po viac ako troch mesiacoch sa tak v krajine skončilo obdobie, keď nebol hlásený ani jeden prípad nákazy.



Pre obavy z druhej vlny Vietnam rýchlo vykonal hromadné testovanie obyvateľov Danangu, Hanoja a Hočiminovho mesta. Taktiež poslal do karantény viac ako 53.000 ľudí.



Od štvrtka do soboty prebieha v hlavnom meste testovanie približne 21.000 obyvateľov, ktorí počas júla navštívili Danang. Úrady zatiaľ odhalili v Hanoji dva prípady nákazy.



Vietnam taktiež opätovne zaviedol povinné nosenie rúšok v hromadnej doprave, zatvoril nočné kluby a bary a zakázal veľké zhromaždenia.



Ázijská krajina je v súvislosti s celým doterajším riešením pandémie chválená, pretože včas uzatvorila svoje hranice a zaviedla karanténu, ako aj sledovanie kontaktov, uviedla britská stanica BBC.



Od vypuknutie pandémie Vietnam zaznamenal iba 508 prípadov nákazy a žiadne úmrtia, píše DPA.