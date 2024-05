Vietnam potvrdil ministra verejnej bezpečnosti To Lama za prezidenta

Hanoj 22. mája (TASR) - Vietnamské Národné zhromaždenie v stredu ráno po hlasovaní v sídle parlamentu v Hanoji schválilo To Lama, ministra verejnej bezpečnosti, za prezidenta krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



K vymenovaniu do funkcie došlo takmer dva mesiace po tom, ako bývalý vietnamský prezident Vo Van Thuong odstúpil v súvislosti s potláčaním korupcie.



To Lam, ktorý je okrem šéfa Komunistickej strany Vietnamu a premiéra tretím najmocnejším mužom v krajine, sa všeobecne považuje za tvrdého zástancu v rokovaniach s aktivistami. Počas jeho pôsobenia vo funkcii ministra verejnej bezpečnosti bolo uväznených mnoho disidentov a blogerov.



To Lam prevzal rezort verejnej bezpečnosti v roku 2016. Rok po jeho vymenovaní vietnamská bezpečnostná agentúra údajne uniesla vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha v Nemecku a priviezla ho do Vietnamu.



Tento incident vážne poškodil diplomatické vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom, pričom priviedol nemeckú vládu k pozastaveniu strategického partnerstva s Vietnamom.



Hovorca Národného zhromaždenia v nedeľu oznámil, že To Lam bude aj naďalej zastávať funkciu ministra verejnej bezpečnosti.



Toto oznámenie vyvolalo vo Vietname polemiku, keďže niektorí ľudia tvrdia, že ústava neumožňuje jednej osobe zastávať post prezidenta a zároveň byť ministrom.



To Lam (66) je ministrom verejnej bezpečnosti od roku 2016 a voči hnutiam za ľudské práva v tejto komunistickej krajine presadzuje tvrdý postoj. Je takisto zástupcom vedúceho riadiaceho výboru pre boj proti korupcii.



Bývalý prezident Vo Van Thuong odstúpil 21. marca v rámci rozsiahlej protikorupčnej kampane, zhruba rok po svojom vymenovaní. Prísny postup voči korupcii presadzuje i generálny tajomník komunistickej strany Nguyen Phu Trong a doteraz svoje posty museli opustiť tisíce vysoko postavených predstaviteľov.