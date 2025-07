Hanoj 23. júla (TASR) - Silné búrky si na severe Vietnamu vyžiadali najmenej jednu obeť a ďalšia osoba zostáva nezvestná, informovala v stredu tamojšia polícia. Extrémne počasie priniesla tropická búrka Wipha, ktorá medzičasom zoslabla na oblasť nízkeho tlaku vzduchu. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Obeťou búrok je 59-ročný muž z provincie Nghe An, na ktorého dom spadol ešte v nedeľu strom. Táto provincia patrila podľa AP medzi najviac postihnuté oblasti v krajine.



Nezvestnou je žena, ktorú odplavila povodňová voda. Štyria ďalší ľudia utrpeli zranenia. Záplavy tiež poškodili stovky domov, zničili úrodu a odrezali odľahlé komunity od zvyšku populácie, uviedli vietnamské úrady.



Takmer 400 domácností evakuovali z oblastí provincie Nghe An náchylných na zosuvy pôdy. Niekoľko horských komunít zostáva podľa tamojších úradov bez elektriny.



Búrka Wipha zasiahla pobrežie Vietnamu v utorok ráno s rýchlosťou vetra do 102 kilometrov za hodinu. Následne zoslabla a presunula sa do vnútrozemia.



V susednom Thajsku spôsobili silné dažde od utorňajšej noci do stredajšieho rána povodne v niekoľkých severných provinciách, rozvodnili rieky a zaplavili domy. Úrady uviedli, že postihnutých bolo viac ako 350 ľudí, no žiadne obete hlásené neboli.