Vietnam schválil novú vysokorýchlostnú trať s dĺžkou 1541 kilometrov

Hanoj 30. novembra (TASR) – Vietnamský parlament schválil v sobotu výstavbu vysokorýchlostnej železničnej trate, ktorá spojí hlavné mesto Hanoj na severe a Hočiminovo Mesto na juhu krajiny. Náklady projektu sa odhadujú na 67 miliárd dolárov. TASR o tom informuje podľa agentúr AP a AFP.



Ambiciózna trať by mala mať 1541 kilometrov a s rýchlosťou vlakov do 350 kilometrov za hodinu by skrátila cestu medzi hlavným mestom a finančnou metropolou Vietnamu zo súčasných 30 hodín na len päť hodín.



Začiatok výstavby sa podľa štátnych médií očakáva v roku 2027 a Vietnam dúfa, že prvé vlaky na trati začnú premávať do roku 2035. Infraštruktúrne projekty v krajine však v minulosti poznačili zdržania, pripomínajú svetové agentúry.



Vysokorýchlostná železnica bude podľa projektu prechádzať cez 20 provincií a miest, na trati bude 23 staníc pre osobnú a päť staníc pre nákladnú dopravu.



Podľa analytikov prinesie Vietnamu potrebné posilnenie infrašruktúry, ktoré by mohlo podporiť rast a zlepšiť reputáciu krajiny medzi investormi. Na Vietnam sa čoraz viac zameriavajú zahraničné podniky hľadajúce alternatívu k Číne, nízka kvalita infraštruktúry však brzdí investície, napísala AFP.



Predstavitelia vietnamskej vlády označili projekt za infraštruktúrny "prelom", ktorý podporí HDP krajiny v priemere o 0,97 percenta ročne. Parlament v roku 2010 ten istý projekt neschválil pre obavy, že by bol príliš nákladný. Medzičasom však podľa ministerstva dopravy viacero štúdií ukázalo potrebu rýchlejšej dopravy na severnojužnom koridore, uviedli štátne médiá.