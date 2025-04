Vietnam si pripomenul 50. výročie konca vojny vojenskou prehliadkou

Hanoj 30. apríla (TASR) - Vietnam v stredu oslavoval 50. výročie ukončenia vietnamskej vojny prebiehajúcej v rokoch 1964 – 1975. Oslavy vyvrcholili veľkolepou prehliadkou v Hočiminovom Meste s tisíckami pochodujúcich vojakov a leteckou šou so stíhačkami a vrtuľníkmi. Na vojenskej prehliadke sa zúčastnilo približne 13.000 príslušníkov vietnamských zložiek, ako aj vojaci z Laosu, Kambodže a Číny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Historické výročie pripomenulo udalosti z 30. apríla 1975, keď komunistami ovládaná Vietnamská demokratická republika (Severný Vietnam) obsadila Saigon – dnešné Hočiminovo Mesto. V tom čase to bolo hlavné mesto Vietnamskej republiky (Južný Vietnam), ktorú vo vojne podporovali Spojené štáty.



„Bolo to víťazstvo viery (a) spravodlivosti nad tyraniou,“ povedal v stredu generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam. „Vietnam je jeden, vietnamský ľud je jeden. Rieky môžu vyschnúť, hory môžu erodovať, ale táto pravda sa nikdy nezmení,“ dodal.



Pád mesta Saigon znamenal koniec konfliktu, v ktorom zahynuli približne tri milióny Vietnamcov a takmer 60.000 Američanov, pripomína Reuters. Formálne zjednotenie Vietnamu nastalo o rok neskôr v 1976.



Hanoj a Washington normalizovali diplomatické vzťahy v roku 1995 a prehĺbili ich v roku 2023 počas vlády prezidenta Joea Bidena. „Spojené štáty a Vietnam majú pevné bilaterálne vzťahy, ktoré sme odhodlaní prehlbovať a rozširovať,“ uviedla v stredu americká generálna konzulka v Hočiminovom Meste Susan Burnsová. Reuters dodáva, že v súčasnosti sú však vzťahy napäté pre 46-percentné dovozné clá, ktoré na krajinu uvalil americký prezident Donald Trump a následne ich uplatňovanie z veľkej časti do júla pozastavil.