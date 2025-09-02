< sekcia Zahraničie
Vietnam si pripomenul 80. výročie získania nezávislosti

Autor TASR
Hanoj 2. septembra (TASR) - Desiatky tisíc ľudí si v utorok vo vietnamskej metropole Hanoj pripomenulo 80. výročie získania nezávislosti. Súčasťou osláv bola obrovská vojenská prehliadka, finančné dary pre obyvateľov a rozsiahla amnestia. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
Na prehliadke Vietnam predstavil najmodernejšiu vojenskú techniku, vrátane ruských vrtuľníkov Mil Mi-17, stíhacích lietadiel Suchoj Su-30 či dronov domácej výroby. Na oslavách sa zúčastnili aj vojaci či iný armádny personál z Číny, Ruska a ďalších štátov.
„Sme neochvejní v našom záväzku brániť nezávislosť, slobodu, suverenitu a územnú celistvosť našej vlasti, až po každý posvätný centimeter zeme,“ povedal pri otvorení prehliadky generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu To Lam.
Spojené štáty na prehliadku zastupoval predstaviteľa ambasády vo Vietname a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zablahoželal Hanoju k výročiu nezávislosti v emailovom vyhlásení. Poznamenal, že krajina sa stala „kľúčovým partnerom v Indo-pacifickom regióne a lídrom v zameriavaní sa na spoločné globálne výzvy“.
Vietnam minulý týždeň oznámil, že v rámci osláv rozdá 100.000 dongov (3,24 eur) každému z približne 100 miliónov obyvateľov. Prezident Luong Cuong tiež udelil amnestiu 13.920 väzňom, medzi ktorými je aj 66 cudzincov.
Vietnam získal nezávislosť 2. septembra 1945 po takmer storočí francúzskej koloniálnej nadvlády a krátkej japonskej okupácii počas druhej svetovej vojny. Francúzsko odmietlo uznať novovzniknutý štát a s Vietnamom viedlo do roku 1954 prvú indočínsku vojnu.
