Vietnamský súd uväznil kritického blogera na 12 rokov

Hanoj 30. októbra (TASR) - Vietnamský súd v stredu odsúdil blogera, ktorý kritizoval vládu, na 12 rokov odňatia slobody na základe obvinenia zo zverejňovania protištátnych informácií, uviedol po procese jeho právnik. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Duong Van Thai pravidelne zverejňoval živé prenosy na internetovej platforme YouTube, v ktorých kritizoval autoritársku vládu Vietnamu a obviňoval ju z korupcie.



Po tom, ako minulý rok zmizol z Thajska, kam utiekol a kde mu bol udelený štatút utečenca, sa objavil vo vietnamskej väzbe. Skupiny na ochranu ľudských práv obvinili vietnamské orgány z jeho únosu.



"Súdny proces sa práve skončil. Thai dostal 12 rokov väzenia a tri roky skúšobnej lehoty," povedal jeho právnik.



Hanojský súd, ktorý zasadal tajne, ho odsúdil podľa článku 117 trestného zákonníka, ktorý zakazuje "vytváranie, uchovávanie, šírenie alebo propagáciu informácií zameraných proti štátu Vietnamskej socialistickej republiky".



Štátne médiá vlani oznámili, že Thai viedol skupinu na Facebooku, ktorá zverejňovala "skreslené údaje" o súkromnom živote vietnamských politických lídrov.



Všetky médiá vo Vietname riadenom jednou stranou sú štátne a nezávislí blogeri sú zakázaní. V rebríčku slobody tlače, ktorý zostavuje organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), je krajina na 174. mieste zo 180 krajín.



Štátne médiá informovali, že muž bol zadržaný za "nelegálny vstup" do krajiny cez neoficiálny hraničný priechod v blízkosti Laosu 14. apríla minulého roka.



Jeho priatelia a aktivisti za ľudské práva však tvrdia, že Thai by sa nikdy dobrovoľne nevrátil do Vietnamu, z ktorého utiekol v roku 2019, aby sa vyhol úradom.



Ďalšieho blogera uväznili v roku 2020 na desať rokov po tom, ako zmizol z Thajska a za nevyjasnených okolností sa objavil vo vietnamskej väzbe.