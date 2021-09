Vietnam udelil pokutu mužovi, ktorý sfalšoval pozitívny test na covid

Hanoj 21. septembra (TASR) – Muž z Vietnamu dostal pokutu vo výške 327 dolárov za to, že sfalšoval pozitívny test na koronavírus, aby nemusel ísť do práce. V utorok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vietnamské štátne média.



Polícia vo vietnamskej provincii Dak Nong uviedla, že nemenovaný 41-ročný muž dostal pokutu za to, že šíril nepravdivé informácie. Jeho sfalšovaný pozitívny test totiž podľa polície vyvolal obavy u miestnych zdravotníckych úradov.



Vyšetrovanie preukázalo, že muž, ktorý pracuje pre miestnu telekomunikačnú spoločnosť, sa musel pre prácu pravidelne testovať na prítomnosť koronavírusu. Po tom, ako mu došiel negatívny výsledok testu, sa však test rozhodol sfalšovať, aby sa vyhol návratu do práce.



Ľudia, ktorí vo Vietname šíria zavádzajúce informácie o pandémii, ktoré následne spôsobia obavy v miestnej komunite, môžu byť pokutovaní, uvádza DPA. Obyvatelia Vietnamu, ktorí vedome rozširujú koronavírus, môžu byť dokonca uväznení. Začiatkom septembra vietnamský súd z tohoto dôvodu odsúdil jednému muža na päť rokov väzenia.



Okrem toho vietnamské úrady pokutovali aj ženu, ktorá na sociálnej sieti Facebook kritizovala to, ako sa vláda vysporiadala s pandémiou koronavírusu.



Vietnam od začiatku pandémie zaznamenal viac ako 680 000 prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 17 000 úmrtí.