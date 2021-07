V Hočiminovom Meste sa začal dvojtýždňový lockdown

Hočiminovo Mesto 9. júla (TASR) – Vo vietnamskej ekonomickej metropole Hočiminovo Mesto s takmer deviatimi miliónmi obyvateľov sa v piatok začal dvojtýždňový lockdown, ktorá má zastaviť doteraz najmasívnejší nárast prípadov ochorenia COVID-19 v tejto krajine ležiacej v juhovýchodnej Ázii. Uviedla to agentúra AFP.



Počas lockdownu, ktorý vietnamské úrady nazývajú "sociálnou izoláciou", budú môcť obyvatelia opustiť bydlisko iba za účelom nákupu potravín, liekov a v prípade núdze. Zavedený bol zákaz zhromažďovania viac ako dvoch osôb.



Prístup do Hočiminovho Mesta bol dočasne výrazne obmedzený: polícia zriadila na vjazdoch kontrolné stanovištia, na ktorých sa treba preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus.



Z Hočiminovho Mesta sa môže do metropoly Hanoj denne letecky prepraviť maximálne 1700 cestujúcich. Železničná doprava medzi oboma najväčšími vietnamskými mestami bola pozastavená.



Vo Vietname počet registrovaných infekcií koronavírusom SARS-CoV-2 nedávno prudko stúpol na viac ako 9400. Pritom ešte koncom apríla tam oficiálne zaznamenala menej ako 3000 prípadov a vďaka svojim úspešným opatreniam na trasovanie kontaktov a prísnym karanténnym opatreniam bol Vietnam dlho považovaný za vzor boja proti pandémii.



Vo Vietname, ktorý má takmer 100 miliónov obyvateľov, boli podané takmer štyri milióny dávok vakcín proti covidu. Vláda chce dosiahnuť kolektívnu imunitu do konca tohto alebo začiatku budúceho roka. Vietnam vyvíja aj svoje vlastné vakcíny.