Vo Vietname je v karanténe skupina 25 holandských turistov

Hanoj 12. marca (TASR) - Skupina 25 holandských turistov je medzi desiatkami cudzincov, ktorých dali do karantény vo Vietname, keďže táto juhovýchodná ázijská krajina sprísňuje opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AFP.



Hanoj oznámil, že celkovo 39 ľudí, väčšinou vietnamských občanov a britských návštevníkov, malo pozitívne výsledky testov na vírus, ktorý spôsobuje paniku po celej krajine s 96 miliónmi obyvateľov. Vo Vietname neboli zatiaľ hlásené žiadne úmrtia na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje.



Úrady vo štvrtok potvrdili, že 25 Holanďanov je medzi desiatkami cestujúcich nachádzajúcich sa v karanténe vo vzdelávacom zariadení v turistami obľúbenom meste Hoi An, ktorí leteli domácou linkou s pacientom s ochorením COVID-19.



"Podmienky tam nie sú také dobré ako v hoteloch, ale budeme sa im snažiť poskytovať niektoré základné veci, predovšetkým vhodnú stravu podľa ich požiadaviek," povedal Nguyen Thi Ngoc Anh, riaditeľ zdravotníckeho centra pre prevenciu v spomínanom meste Hoi An.



"Niektorí sa zo začiatku cítili nepohodlne, ale neskôr sa situácii prispôsobili," dodal riaditeľ pre AFP.



Podľa skoršej správy štátnej rozhlasovej stanice Voice of Vietnam je v meste Hoi An v karanténe celkovo 38 cudzincov vrátane ľudí z Belgicka, Írska, Švajčiarska a Fínska.



Vietnamské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že v karanténe vo vládou kontrolovaných centrách alebo doma je takmer 25.000 ľudí. Krajina je pre smrtiaci koronavírus v stave zvýšenej pohotovosti od začiatku februára.



Kompletné údaje o počte cudzincov, ktorí sú vo Vietname v súčasnosti v karanténe, nie sú dostupné. Štátne médiá však uviedli, že desiatky takýchto ľudí sa nachádzajú v štátnych zariadeniach alebo hoteloch po celom Vietname.



Vietnam povoľuje iba obmedzený prístup návštevníkom z Číny a Južnej Kórey, ktoré sú ďalšími dvoma veľkými ohniskami nákazy koronavírusom. Hanoj ešte predtým zaviedol 14-dňovú karanténu pre ľudí v centrách pod kontrolou vlády.



Minulý týždeň bol zistený zhluk infekcií medzi 201 pasažiermi letu spoločnosti Vietnam Airlines z Londýna do Hanoja.



Úrady dôkladne zachytávajú každého, kto má nejaké spojenie s nakazenými pacientmi - je medzi nimi aj bohatá Vietnamka, štátny predstaviteľ a niekoľko britských turistov.



Viacero veľkých turistických destinácií v krajine, ako napríklad záliv Halong a ostrovy, je pre turistov zatvorených.