Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Zahraničie

Vietnam v predstihu prepustí takmer 14.000 väzňov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR Michal Svítok

Komunistická krajina často vyhlasuje amnestie pred výročiami dôležitých udalostí.

Autor TASR
Hanoj 29. augusta (TASR) - Vietnam v piatok oznámil, že pred oslavami štátneho sviatku prepustí takmer 14.000 väzňov vrátane cudzincov. Pôjde o rekordný počet prepustených za jediný rok, TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Komunistická krajina často vyhlasuje amnestie pred výročiami dôležitých udalostí. V apríli pred 50. výročím pádu Saigonu prepustila viac ako 8.000 väzňov, teraz v utorok oslávi 80. výročie vyhlásenia nezávislosti. Pád francúzskej koloniálnej nadvlády si pripomenie sprievodom v hlavnom meste Hanoj.

Od pondelka úrady „udelia amnestiu 13.915 väzňom vo výkone trestu odňatia slobody“, uviedol na tlačovej konferencii Can Dinh Tai z prezidentskej kancelárie. Medzi prepustenými je 66 cudzincov 18 rôznych národností vrátane Číny, Južnej Kórey, Spojených štátov a Austrálie.

Le Van Tuyen, námestník ministra verejnej bezpečnosti, povedal, že „celkový počet prepustených väzňov v tomto roku je najväčší v histórii“. Ministerstvo verejnej bezpečnosti uviedlo, že vo Vietname si odpykáva tresty viac ako 190.000 väzňov.

Väzni odsúdení za „pokus o zvrhnutie“ vlády alebo „terorizmus“ nie sú podľa vietnamských zákonov oprávnení na prepustenie. Od roku 2009 Vietnam prepustil približne 100.000 väzňov pred vypršaním trestu, ale politickí aktivisti medzi nikdy neboli.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská