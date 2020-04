Väzňom vo Vietname zakázali mnoho vecí

Hanoj 1. apríla (TASR) - Vietnamské úrady zverejnili v stredu obšírny zoznam činností, ktoré sa rozhodli od 3. apríla zakázať väzňom. Figurujú na ňom napríklad pokus o samovraždu, tetovanie sa či homosexuálne aktivity. S odvolaním sa na správy vietnamských štátnych médií o tom píše agentúra DPA.



Väzni si už nebudú môcť úplne vyholiť hlavy, ale zároveň ani nechať narásť brady či fúzy. Zakázané budú mať tiež pokusy o samovraždy, sebapoškodzovanie, ale aj bitie, šikanovanie, mučenie či ponižovanie spoluväzňov.



Na zozname figuruje tiež zákaz obchodovania či požičiavania si vecí či najímanie osoby, ktorá by za väzňa vykonala jeho pridelenú prácu. Zakázané bude prechovávať knihy či dokumenty so "škodlivým obsahom", čo podľa DPA zrejme odkazuje na protištátne zamerané publikácie.



Nepovolené bude vytváranie akýchkoľvek zoskupení či praktizovanie náboženstva mimo na to vyhradeného času a miesta.



Rozsiahly zoznam zverejnilo vietnamské ministerstvo verejnej bezpečnosti.



"Ministerstvo nechápe, že poslať niekoho do väzenia vám následne nedáva právo úplne zbaviť túto osobu ľudských práv a nesprávať sa k nej ako k človeku," povedal Phil Robertson, zástupca šéfa ázijskej pobočky ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch. "Tieto nové nariadenia sú hanebným porušovaním ľudských práv a mali by ich okamžite zrušiť," dodal.



Ľudskoprávni aktivisti podmienky vo vietnamských väzniciach často kritizujú. Organizácia Amnesty International napríklad vo svojej správe z mája 2019 uvádzala úmrtia vo väzbe a nedostatočnú slobodu prejavu ako hlavné problémy Vietnamu v súvislosti s ľudským právami. Pripomenula, že vo Vietname bolo v tom čase až 118 tzv. väzňov svedomia.