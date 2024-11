Vietnam vydal Bielorusa, ktorý bojoval na strane ukrajinskej armády

Minsk/Londýn 21. novembra (TASR) - Vietnam vydal úradom v Minsku bieloruského občana, ktorý ako dobrovoľník bojoval na Ukrajine na strane Kyjeva. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovala bieloruská štátna televízia, uvádza TASR.



Bieloruské opozičné médiá identifikovali tohto muža ako Vasiľa Veramejčyka. Ako uviedla britská stanica BBC, v Bielorusku mu hrozí 20 rokov väzenia alebo dokonca trest smrti.



Proopozičný spravodajský web Naša niva napísal, že Veramejčyk bol vo Vietname zadržaný 13. novembra za účasť na bitke. Do Bieloruska bol vydaný už 14. novembra.



Táto rýchlosť danej procedúry naznačuje, že šlo o "plánovanú operáciu", konštatoval spravodajský web Naša niva. Tvrdia to aj Veramejčykovi spolupracovníci z radov bieloruskej exilovej pozície, podľa ktorých celú túto operáciu - vrátane provokácie v podobe bitky vo Vietname - zorganizovala bieloruská tajná služba KGB.



Podľa televízie ONT 34-ročný Veramejčyk bol dôstojníkom bieloruskej armády. V roku 2020 sa zúčastnil na protestoch proti zmanipulovaniu výsledkov prezidentských volieb v Bielorusku. Potom pre obavu zo zadržania a stíhania z Bieloruska ušiel na Ukrajinu a po rozpútaní vojny zo strany Ruska sa na Ukrajine pridal k pluku Kastusa Kalinovského, kde sa stal zástupcom veliteľa práporu. Tento pluk združuje bieloruských dobrovoľníkov bojujúcich na strane Kyjeva a Minsk ho považuje za teroristickú organizáciu.



Veramejčyk sa na Ukrajine zapojil do bojov na rôznych úsekoch frontu, bol zranený a vyznamenaný medailou, ale potom mal konflikt s veliteľstvom pluku a bezpečnostná služba Ukrajiny mu zablokovala vstup do krajiny. Pokúšal sa usadiť v Litve, ktorá mu však pre sedem rokov služby v bieloruskej armáde odmietla udeliť azyl. Veramejčyk následne vycestoval do Vietnamu, kde už žili jeho známi.



Bieloruská exilová opozičná líderka Sviatlana Cichanovská vo vyhlásení uviedla, že Veramejčykovo vydanie z Vietnamu je dôsledkom represívnej politiky Lukašenkovho režimu, ktorý "pokračuje v prenasledovaní oponentov, čím sa represie dostali na medzinárodnú úroveň".



Šéf vyšetrovacieho oddelenia bieloruskej bezpečnostnej služby KGB Kanstancin Byčak v bieloruskej televízii povedal, že tí, ktorí sa stavajú proti bieloruským vládnym orgánom, by mali vedieť, že "bieloruská justícia ich zastihne na ktoromkoľvek mieste na svete". Krajinu, kde bol Veramejčyk zadržaný, Byčak nespresnil.