Za dočasnú hlavu štátu Vietnamu vymenovali Vo Thi Anh Xuan

Hanoj 21. marca (TASR) - Vietnamský zákonodarný zbor vymenoval vo štvrtok viceprezidentku Vo Thi Anh Xuan za dočasnú hlavu štátu po odstúpení prezidenta Vo Van Thuonga z funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Thuong (53) odstúpil po roku vo funkcii, pričom vládnuca komunistická strana uviedla, že sa dopustil bližšie nešpecifikovaných "porušení a nedostatkov". Vietnam v súčasnosti čelí veľkým politickým otrasom z dôvodu rozsiahlych protikorupčných čistiek.



Xuan je jednou z mála žien vo vysokej politike. Za niečo vyše roka bola do funkcie dočasnej prezidentky vymenovaná už druhýkrát.



Vietnamské médiá uviedli, že o prezidentskej funkcii Xuan rozhodlo komunistické Politbyro až do zvolenia nového prezidenta v parlamente, tak ako to predpokladá ústava. Jej vymenovanie za dočasnú prezidentku potvrdila aj vietnamská vláda.



Podľa Reuters by vietnamský parlament mohol zvoliť nového prezidenta na májovom zasadnutí, prípadne aj skôr, ak bude zvolané mimoriadne zasadnutie.



Xuan zastávala prezidentskú funkciu šesť týždňov aj vlani po odstúpení Thuongovho predchodcu Nguyen Xuan Phua, ktorý rezignoval v dôsledku politických čistiek vlani v januári. Odvolaní vtedy boli aj dvaja podpredsedovia vlády.



Prezident má vo Vietname predovšetkým ceremoniálnu úlohu. Ide však o jednu zo štyroch najvyšších politických funkcií v tejto juhoázijskej krajine.