Zatkli majiteľa baru vo Vietname, v ktorom požiar zabil 32 ľudí

Hanoj 17. septembra (TASR) - Vietnamské orgány zatkli majiteľa karaoke baru, v ktorom začiatkom tohto mesiaca usmrtil požiar 32 ľudí. Bar sa nachádza v meste Thuan An, severne od Hočiminovho Mesta. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie policajné zdroje.



Policajný šéf provincie Binh Duong vo vyhlásení pre médiá potvrdil, že 42-ročného muža menom Le Anh Xuan zatkli v piatok a bude obvinený z trestných činov súvisiacich s porušovaním protipožiarnych pravidiel. Zostane vo väzbe nasledujúce štyri mesiace, kým bude pokračovať vyšetrovanie.



Požiar vypukol 6. septembra na druhom poschodí niekoľkopodlažnej budovy. Hasičom sa plamene rýchlo podarilo dostať pod kontrolu, no úplne ich uhasili až v priebehu nasledujúceho dňa.



Oheň sa rýchlo šíril po penovej zvukovej izolácii a drevenom obložení a zablokoval aj únikové trasy. Zranenia utrpelo dovedna 17 osôb. Pätnásť z nich už z nemocničného ošetrenia prepustili a dvaja najťažšie zranení zostávajú naďalej hospitalizovaní.



Ľudia sa pred plameňmi snažili zachrániť skokom z balkóna na druhom poschodí zo zhruba osemmetrovej výšky, takže viacerí utrpeli zlomeniny končatín. Medzi obeťami a zranenými boli členovia personálu aj zákazníci baru. Množstvo ľudí sa nadýchalo toxického dymu. V čase nešťastia sa v priestrannom bare nachádzalo 60 ľudí.



Príčinou vzniku požiaru bol podľa prvotných informácií zodpovedných orgánov elektrický skrat. Majiteľ však posledné tri roky porušoval všetky protipožiarne predpisy.



V uplynulých rokoch postihlo Vietnam niekoľko požiarov so smrteľnými následkami, z toho dva boli v karaoke baroch v Hanoji. Vietnamský premiér Pham Minh Chinh preto nariadil kontrolu priestorov so zvýšeným rizikom vzniku požiarov, a obzvlášť barov.