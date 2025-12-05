< sekcia Zahraničie
Vietnam zažil tento rok najviac búrok od začiatku vedenia záznamov
Hanoj 5. decembra (TASR) - Výdatné dažde vo Vietname spôsobili povodne, ktoré si vyžiadali najmenej dvoch mŕtvych a mali za následok viac než desiatku zosuvov pôdy, informovali v piatok vietnamské štátne médiá. Podľa tamojších úradov ide o „najnezvyčajnejší“ rok prírodných katastrof v histórii Vietnamu, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Juhovýchodná časť stredného Vietnamu čelí už niekoľko týždňov vytrvalým dažďom, ktoré zaplavili státisíce domov v pobrežných turistami vyhľadávaných oblastiach a vyvolali zosuvy pôdy v horských regiónoch.
Vo štvrtok dažde zaplavili ďalšie tisíce domov v provincii Lam Dong a vyžiadali si najmenej dve obete, uviedla stanica Hlas Vietnamu. Podľa nej v provincii zaznamenali 16 zosuvov pôdy, ktoré poškodili cesty a mosty a prinútili úrady evakuovať stovky domácností.
„Rok 2025 je rokom s najneobvyklejšími prírodnými katastrofami v histórii,“ uviedol v piatkovom vyhlásení Hoang Duc Cuong, zástupca riaditeľa odboru meteorológie a hydrológie vietnamského ministerstva životného prostredia.
Podľa ministerstva zasiahlo Vietnam v tomto roku 21 búrok vrátane 15 tajfúnov a šiestich tropických tlakových níží, čo je najviac od začiatku vedenia záznamov v roku 1961. Bežne krajinu ročne zasiahne približne desať búrok alebo tajfúnov.
Vietnam tento rok zažíva aj extrémne zrážky a rozsiahle povodne. Na riekach, a to od severných regiónov cez stred krajiny až po deltu Mekongu, boli dosiahnuté rekordné výšky hladín. „Nikdy predtým sa nestalo, aby sa také mimoriadne veľké povodne vyskytli naraz na 20 riekach,“ uviedlo ministerstvo.
Prírodné katastrofy si tento rok vo Vietname vyžiadali viac než 400 mŕtvych a nezvestných a spôsobili škody presahujúce 3,6 miliardy dolárov, dodalo ministerstvo.
Pre juhovýchodnú Áziu sú obdobia výdatných dažďov typické, no podľa vedcov zmena klímy spôsobená ľudskou činnosťou zvyšuje frekvenciu aj ničivosť extrémov počasia.
