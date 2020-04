Vietnam zmiernil obmedzenia proti vírusu, má iba 268 nakazených

Hanoj 23. apríla (TASR) - Komunistický Vietnam zmiernil vo štvrtok opatrenia obmedzujúce pohyb obyvateľov, zavedené proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Odborníci poukazujú na to, že očividný úspech dosiahol Vietnam vďaka ráznej reakcii na výskyt nákazy, napríklad vďaka zavedeniu kolektívnych karantén a rozsiahlemu vyhľadávaniu osôb, ktoré boli v kontakte s infikovanými. Píše o tom tlačová agentúra AFP.



Napriek dlhej a priepustnej hranici s Čínou zaznamenala táto krajina juhovýchodnej Ázie iba 268 prípadov nákazy koronavírusom a nula úmrtí, ako ukazujú oficiálne údaje.



Hoci počty ľudí testovaných na ochorenie COVID-19 spôsobované koronavírusom sú pomerne nízke a odborníci upozorňujú, že ministerstvo zdravotníctva tejto autoritárskej vlády je jediným zdrojom údajov, takisto tvrdia, že je malý dôvod nedôverovať im.



Vietnam bol jednou z prvých krajín, ktoré zakázali lety do a z pevninskej Číny, a už začiatkom februára, keď mal sotva niečo nad desať prípadov nákazy, dal do karantény dediny s 10.000 obyvateľmi v blízkosti vietnamského hlavného mesta Hanoj.



Takisto sa vo Vietname robí agresívne vyhľadávanie osôb, ktoré boli v kontakte s infikovanými ľuďmi.



Jeden 72-ročný obyvateľ Hanoja opísal, ako jeho a skupinu občanov z okolia poverili sústredene vyhľadávať všetky podozrivé prípady.



"Ideme do každej uličky, klopeme na každé dvere," uviedol pre AFP Nguyen Trinh Thang. "Držíme sa pokynu našej vlády, že "boj s pandémiou je ako boj s naším nepriateľom," dodal.



Kľúčové bolo, že Vietnamu sa podarilo presvedčiť verejnosť, aby spolupracovala, vyhlásil regionálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre západné Tichomorie Takeši Kasai.



"Naozaj si dobre plnia túto úlohu," povedal začiatkom tohto týždňa a dodal, že podľa jeho odhadu bolo do karantény umiestnených približne 80.000 Vietnamcov.



"Myslím si, že toto je dôvod, prečo sú schopní udržiavať malý počet prípadov nákazy," uviedol ešte Kasai.



Medzinárodné lety do Vietnamu nie sú takmer žiadne a krajina sa nachádza od začiatku apríla v čiastočnej karanténe.



Ulice Hanoja, obvykle zaplavené motocyklami, turistami a pouličnými predajcami, sú doslova prázdne - okrem ľudí v najväčšej núdzi, ktorí stoja v rade pri takzvaných ryžových bankomatoch a čakajú na svoju bezplatnú dávku ryže.



Prísne kontroly a obmedzenia sa očividne vyplatili.



V stredu bolo už šiesty deň po sebe nahlásených nula nových prípadov nákazy a vláda oznámila, že niektoré obchody a služby budú znova otvorené.



Vo štvrtok obnovilo prevádzku aj niekoľko kaviarní v metropole Hanoj, hoci ulice boli stále tiché - možno vinou jarných lejakov.