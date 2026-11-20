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Vietnam zrušil trest smrti za pašovanie drog, platí už len za 4 činy
Vietnam využíval smrtiacu injekciu ako spôsob popravy po tom, čo v roku 2013 zrušil popravy zastrelením popravnou čatou.
Autor TASR
Hanoj 20. novembra (TASR) - Vietnam v piatok zrušil trest smrti za pašovanie drog a niekoľko ďalších trestných činov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Vietnam využíval smrtiacu injekciu ako spôsob popravy po tom, čo v roku 2013 zrušil popravy zastrelením popravnou čatou. Hanoj však nikdy nezverejnil počet ľudí, ktorých popravil.
Organizácia Amnesty International odhaduje, že koncom roka 2023 čakalo v krajine na popravu vyše 1200 ľudí. Na základe medializovaných informácií tento rok v septembri odsúdili na smrť za pašovanie drog z Francúzska do Vietnamu 11 ľudí.
Podľa revidovaného trestného zákonníka, ktorý v piatok schválilo Národné zhromaždenie, bude trest smrti možné uložiť len za štyri trestné činy: vlastizradu, vraždu, terorizmus a nelegálnu výrobu drog.
Okrem pašovania drog vyňali zo zoznamu aj zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, vzburu a znásilnenie maloletého. Vo všetkých týchto prípadoch ich nahradilo doživotné väzenie.
Ide o najnovší krok v postupnom obmedzovaní trestu smrti v krajine. Trestný zákonník prijatý v roku 1985 umožňoval uložiť trest smrti až za 44 trestných činov.
Minister verejnej bezpečnosti Luong Tam Quang uviedol, že dôkazy preukázali, že viacerí pašeráci sa nechali na túto činnosť nalákať, boli oklamaní alebo k nej donútení. „Stále ich možno resocializovať, vzdelávať a dať im šancu napraviť svoje činy,“ dodal minister.
Vietnam využíval smrtiacu injekciu ako spôsob popravy po tom, čo v roku 2013 zrušil popravy zastrelením popravnou čatou. Hanoj však nikdy nezverejnil počet ľudí, ktorých popravil.
Organizácia Amnesty International odhaduje, že koncom roka 2023 čakalo v krajine na popravu vyše 1200 ľudí. Na základe medializovaných informácií tento rok v septembri odsúdili na smrť za pašovanie drog z Francúzska do Vietnamu 11 ľudí.
Podľa revidovaného trestného zákonníka, ktorý v piatok schválilo Národné zhromaždenie, bude trest smrti možné uložiť len za štyri trestné činy: vlastizradu, vraždu, terorizmus a nelegálnu výrobu drog.
Okrem pašovania drog vyňali zo zoznamu aj zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, vzburu a znásilnenie maloletého. Vo všetkých týchto prípadoch ich nahradilo doživotné väzenie.
Ide o najnovší krok v postupnom obmedzovaní trestu smrti v krajine. Trestný zákonník prijatý v roku 1985 umožňoval uložiť trest smrti až za 44 trestných činov.
Minister verejnej bezpečnosti Luong Tam Quang uviedol, že dôkazy preukázali, že viacerí pašeráci sa nechali na túto činnosť nalákať, boli oklamaní alebo k nej donútení. „Stále ich možno resocializovať, vzdelávať a dať im šancu napraviť svoje činy,“ dodal minister.