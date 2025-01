Vietnam zvýšil pokuty za priestupky a odmeňuje ľudí za ich nahlásenie

Hanoj 8. januára (TASR) - Obyvatelia Vietnamu si môžu privyrobiť až päť miliónov dongov (asi 190 eur) za nahlásenie vodičov, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry AFP.



Vo Vietname sa začiatkom roka dramaticky zvýšili pokuty za dopravné priestupky vrátane jazdy na červenú a používania mobilného telefónu za volantom. Pre motorkára vzrástla pokuta za jazdu na červenú šesťnásobne na súčasných viac ako šesť miliónov dongov (asi 227 eur). Ak to isté urobí vodič auta, vyjde ho to dvojnásobok. Priemerný mesačný plat v krajine je zhruba 7,7 milióna dongov (292 eur).



Podľa nových pravidiel môže každý, kto nahlási overený dopravný priestupok, získať až desať percent z takto uložených pokút, maximálne však päť miliónov dongov. Totožnosť informátorov bude utajená, "aby sa zabezpečilo ich súkromie", uvádza sa v zákone. Podľa štátnych médií, ktoré sa odvolávajú na políciu, takúto odmenu doteraz ešte nikto nezískal. Cieľom je zaviesť poriadok do chaotickej dopravy najmä v mestách.



"Výška pokút ma šokovala," povedal pre AFP cyklista v hlavnom meste Hanoj a priznal, že doteraz pravidelne jazdil aj na červenú. "Teraz mám strach. Začal som prísne dodržiavať pravidlá," dodal. Nepáči sa mu predstava, že by ho niekto natočil a nahlásil na polícii.



Podľa oficiálnych štatistík jazdí na vietnamských cestách približne 77 miliónov motoriek a 6,3 milióna áut. V roku 2024 si dopravné nehody denne vyžiadali 30 mŕtvych. Doprava najmä vo veľkých mestách je strašne pomalá, pretože mnoho vodičov si zvyklo jazdiť bez ohľadu na semafory alebo dopravné značky a pravidlá.