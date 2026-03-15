< sekcia Zahraničie
Vietnamci si volili nový parlament, účasť vo voľbách bola vyše 99 %
Autor TASR
Hanoj 15. marca (TASR) — Viac ako 99 percent zo 79 miliónov oprávnených voličov odovzdalo svoje hlasy v nedeľňajších parlamentných voľbách vo Vietname. Ich výsledky sa očakávajú najskôr o týždeň. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie médiá.
Vietnam je štátom s jednou politickou stranou. Jedinou povolenou stranou je Komunistická strana Vietnamu ktorej vedúca úloha v spoločnosti je priamo zakotvená v ústave.
Päťstočlenné Národné zhromaždenie je jediným orgánom, ktorý môže prijímať zákony. Volí a odvoláva kľúčových predstaviteľov štátu, vrátane prezidenta, predsedu vlády a predsedu najvyššieho súdu. Schvaľuje štátny rozpočet, plány hospodárskeho rozvoja a dohliada na činnosť vlády.
Hoci má parlament formálne silné právomoci, v praxi väčšinu dôležitých rozhodnutí prijíma komunistická strana a poslanci ich následne len potvrdzujú. Z 864 kandidátov na poslancov iba 65 nebolo členmi komunistickej strany, čo je o deväť menej ako vo voľbách pred piatimi rokmi.
Medzi prvé úlohy nového parlamentu po jeho aprílovom ustanovujúcom zasadnutí bude patriť potvrdenie politikov v najvyšších funkciách, ktorých zvolili delegáti januárového zjazdu komunistickej strany.
Očakáva sa, že To Lam, ktorý bol potvrdený ako generálny tajomník strany, sa ujme aj úradu prezidenta. Stane sa tak prvým politikom, ktorý si zabezpečil obe najvyššie pozície na straníckom zjazde nedostal sa do nich po smrti svojho predchodcu.
Vietnam je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v Ázii. Minulý rok zaznamenal hospodársky rast o osem percent. To Lam sa za takmer dva roky vo funkcii generálneho tajomníka postaral o zníženie byrokratickej záťaže, presadil rozsiahle investície do infraštruktúry a snažil sa podporiť hospodársky rast.
