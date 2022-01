Vietnamec dostal 15 rokov väzenia za smrť migrantov z roku 2019

Bruggy 19. januára (TASR) - Belgický súd v meste Bruggy udelil v stredu 15-ročný trest väzenia vietnamskému občanovi, ktorý bol lídrom gangu prevádzačov zodpovedných za smrť 39 vietnamských migrantov. Ich telá sa našli v chladiarenskom aute v Spojenom kráľovstve v októbri 2019. Informovala o tom agentúra AFP.



Vo Van Hong (45) bol uznaný za vinného z vedenia prevádzačskej operácie cez Lamanšský prieliv spájanej s nálezom mŕtvych tiel 31 mužov a ôsmich žien vo veku 15-44 rokov, ktoré sa našli v juhovýchodnom anglickom prístave Purfleet 23. októbra 2019.



Nákladiak s migrantmi vyštartoval z belgického mesta Anderlecht. Tam mal zmienený gang dva domy, v ktorých migrantov ukrýval. Bez známok života ich následne objavili po najmenej 12 hodinách v zapečatenom návese vozidla, v ktorom bolo podľa odborníkov až do 40 stupňov Celzia; žiadnu šancu na prežitie tak nemali.



Odsúdený Vietnamec bol jedným z 23 osôb z Belgicka i Vietnamu, ktorí sa dostali na súd po policajnej operácii z mája 2020, počas ktorej došlo k raziám na viacerých miestach, najmä v hlavnom meste Brusel a jeho okolí.



Prokuratúra uviedla, že "veľmi dobre organizovaný" gang sa zameriaval na tajný transport ľudí do Európy s cieľovou destináciou v Británii, pričom od každého jednotlivca žiadal sumu 24.000 eur.



Britský súd v tomto prípade už vlani v januári udelil tresty odňatia slobody - v dĺžke od troch do 27 rokov - siedmim mužom. Štyroch z nich súd uznal za vinných zo zabitia, troch z napomáhania nezákonnej migrácii.



Ešte v septembri 2020 súd vo Vietname v súvislosti s týmto prípadom odsúdil ďalšiu štvoricu mužov na tresty odňatia slobody v dĺžke dva a pol až sedem a pol roka, pripomína AFP. Vo Francúzsku bolo obžalovaných ďalších 26 osôb, ktoré čelia súdnemu procesu.