Vietnamec, ktorý na Silvestra uviazol v otvore piliera, je mŕtvy

Hanoj 4. januára (TASR) - Desaťročný vietnamský chlapec, ktorý na Silvestra spadol na stavenisku do úzkeho otvoru podporného piliera, je mŕtvy. Potvrdili to miestne úrady, na ktoré sa v stredu odvolali vietnamské štátne médiá. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Záchranári strávili takmer 100 hodín pokusmi o vyslobodenie Ly Hao Nama z 35 metrov dlhého podporného piliera vsadeného do zeme, ale ich snaha bola neúspešná. Uviedli to online noviny VnExpress.



"Úrady vyhlásili, že obeť zomrela a teraz sa pracovníci snažia vytiahnuť jej telo, aby mohlo byť pochované," dodal Doan Tan Buu, zástupca šéfa provincie Dong Thap na juhu krajiny.



Nama bolo počuť plakať a prosiť o pomoc od soboty 31. decembra, keď spadol do dutého betónového piliera, ktorého otvor má v priemere iba 25 centimetrov. Na stavenisku mosta v delte rieky Mekong chlapec s kamarátmi hľadal železný šrot.



V stredu predtým vietnamský premiér Pham Minh Chinh vyzval záchranárov a miestne úrady, aby zmobilizovali všetko potrebné vybavenie, personál a sily.