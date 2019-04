Vietnamku z kauzy Kim Čong-nam prepustia 3. mája

Malajzijský súd 1. apríla odsúdil Doan Thi Huong na tri roky a štyri mesiace väzenia po tom, ako prijala obžalobu, ktorá sa nevzťahuje na vraždu, ale na spôsobenie zranenia.

Kuala Lumpur 13. apríla (TASR) - Vietnamku podozrivú z vraždy nevlastného brata severokórejského vodcu Kim Čong-una prepustia z malajzijského väzenia 3. mája. Oznámil to v sobotu jej obhajca.



"Väzenské úrady nám oznámili, že Huong prepustia 3. mája... Huong má dobrú náladu. Očakáva sa, že okamžite odletí do Hanoja," uviedol jej obhajca pre agentúru AFP.



Malajzijský súd 1. apríla odsúdil Doan Thi Huong na tri roky a štyri mesiace väzenia po tom, ako prijala obžalobu, ktorá sa nevzťahuje na vraždu, ale na spôsobenie zranenia. Tým sa vyhla trestu smrti obesením, ktorý sa v Malajzii za vraždu udeľuje. Súd rozhodol, že jej trest sa začne počítať od prvého uväznenia vo februári 2017. Okrem toho jej trest znížil, a to za vzorné správanie.



Súdny proces trval od roku 2017, keď Vietnamka spolu s Indonézankou Siti Aisyahovou zaútočili na letisku v Kuala Lumpure na Kim Čong-nama nervovoparalytickou látkou.



Obžalobu voči Indonézanke Siti Aisyahovej v marci generálna prokuratúra stiahla a ženu prepustili na slobodu.



Obe ženy vraždu popierajú, tvrdiac, že sa stali obeťami ľsti severokórejských agentov.



Kim Čong-nam bol nevlastným bratom súčasného vodcu KĽDR Kim Čong-una a najstarším synom ich spoločného otca, bývalého lídra Kim Čong-ila. Dlhé roky žil v dobrovoľnom exile v Macau a vyjadroval sa pomerne kriticky na adresu severokórejského režimu i samotného Kim Čong-una.



Južná Kórea krátko po útoku obvinila Severnú Kóreu, že atentát nariadila, čo však Pchjongjang poprel.