Vietnamom hľadaného aktivistu v Thajsku odsúdili na 6 mesiacov väzenia

Bangkok 25. decembra (TASR) - Súd v Thajsku v stredu odsúdil prominentného aktivistu z horského národa vo Vietname na šesť mesiacov väzenia za nelegálny vstup do kráľovstva a za pobyt bez víz, uviedol pre agentúru AFP jeho právnik.



Sudcovia v Bangkoku ešte v septembri rozhodli, že Y Quynh Bdap, ktorý od roku 2018 žije v exile v Thajsku, môže byť vydaný do Vietnamu, kde bol v neprítomnosti odsúdený za obvinenia súvisiace s terorizmom.



Bdap bol vo Vietname obvinený, že z cudziny zosnoval útoky, ktoré sa odohrali v júni 2023 a pri ktorých ozbrojenci na motorkách spustili paľbu na dve policajné stanovištia v oblasti Centrálnej vysočiny. O život prišlo deväť ľudí. Bdap obvinenia voči svojej osobe poprel.



Jeho právnička na argument súdu, že Bdapa jeho štatút utečenca "neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať thajský zákon", uviedla, že "keď je človek utečenec, získanie pasu a víz nie je jeho prioritou". "Toto rozhodnutie dokazuje, že thajské zákony nemajú na zreteli bezpečnosť politického utečenca," vyhlásila.



Organizácia Spojených národov udelila Bdapovi štatút utečenca. Vo väzení v Bangkoku zostane, kým jeho právnický tím pripraví odvolanie proti jeho vydaniu.



Experti pridružení k OSN varovali, že Bdap by bol vo Vietname vystavený riziku "mučenia alebo iného zlého zaobchádzania alebo trestu".



Polícia obvinila zo spomínaných útokov z roku 2023 skupinu horalov z Montagnards Stand for Justice (MSFJ), presadzujúcej slobodu vierovyznania pre vietnamské horské kmene a etnické menšiny. Úrady označili MSFJ za "teroristickú".



Vietnamská justícia v januári v súvislosti s útokmi v provincii Dak Lak z roku 2023 odsúdila takmer 100 ľudí, pričom ich obvinila zo snahy "zvrhnúť štát". Všetci odsúdení boli z etnických menšín z oblasti Centrálnej vysočiny.



Horali (montagnards) sa počas desaťročia trvajúcej vojny vo Vietname postavili na stranu Juhu podporovaného USA. Niektorí z nich žiadajú väčšiu autonómiu, iní v zahraničí obhajujú nezávislosť tohto regiónu.