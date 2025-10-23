< sekcia Zahraničie
Vietnamská komunistická strana určila termín zjazdu na január 2026
Zjazd zvolí najvyšší výkonný orgán strany, ústredný výbor s približne 180 členmi, informovali noviny Lao Dong s odvolaním sa na stranícky dokument.
Autor TASR
Hanoj 23. októbra (TASR) - Najbližší zjazd vládnucej vietnamskej komunistickej strany bude 19. až 25. januára budúceho roka a jeho delegáti majú na ňom definovať hlavné stratégie a politiky krajiny, informovali vo štvrtok štátne médiá. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Zjazd zvolí najvyšší výkonný orgán strany, ústredný výbor s približne 180 členmi, informovali noviny Lao Dong s odvolaním sa na stranícky dokument. Očakáva sa, že ústredný výbor potom zvolí svoje politbyro, ktorého členmi sú okrem iných generálny tajomník strany, prezident štátu, premiér a predseda parlamentu.
Zjazd Komunistickej strany Vietnamu prerokuje a schváli štyri kľúčové správy vrátane jednej o pokroku reformného programu krajiny (Doi Moi). Ten sa začal pred 40 rokmi a sformoval „socialisticky orientované trhové hospodárstvo“ krajiny, uvádza sa v správe.
V zjazdovom dokumente, ktorý zverejnili minulý týždeň, strana uviedla, že sa bude snažiť o ročný rast hrubého domáceho produktu v období rokov 2026 – 2030 o najmenej desať percent.
„Zjazd určuje myslenie, víziu a strategické rozhodnutia, aby sme sa v novej ére pevne pohli vpred a úspešne implementovali rozvojové ciele krajiny do roku 2030,“ píše sa v správe.
Zjazd zvolí najvyšší výkonný orgán strany, ústredný výbor s približne 180 členmi, informovali noviny Lao Dong s odvolaním sa na stranícky dokument. Očakáva sa, že ústredný výbor potom zvolí svoje politbyro, ktorého členmi sú okrem iných generálny tajomník strany, prezident štátu, premiér a predseda parlamentu.
Zjazd Komunistickej strany Vietnamu prerokuje a schváli štyri kľúčové správy vrátane jednej o pokroku reformného programu krajiny (Doi Moi). Ten sa začal pred 40 rokmi a sformoval „socialisticky orientované trhové hospodárstvo“ krajiny, uvádza sa v správe.
V zjazdovom dokumente, ktorý zverejnili minulý týždeň, strana uviedla, že sa bude snažiť o ročný rast hrubého domáceho produktu v období rokov 2026 – 2030 o najmenej desať percent.
„Zjazd určuje myslenie, víziu a strategické rozhodnutia, aby sme sa v novej ére pevne pohli vpred a úspešne implementovali rozvojové ciele krajiny do roku 2030,“ píše sa v správe.